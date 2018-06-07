Пайщики АО «Колос» обратились на Прямую линию с Владимиром Путиным

Сегодня в России в шестнадцатый раз на центральных телеканалах пройдет Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным. Многие граждане России год за годом во время нее рассказывают о своих чаяниях и проблемах руководителю государства и гаранту Конституции. Среди тех, кто в этот раз обратился к Владимиру Владимировичу со своей бедой, ветераны — пайщики АО «Колос» из станицы Нововеличковской Динского района Краснодарского края. Фактически пять лет назад их самым наглым образом рейдеры лишили права распоряжаться своей землей. И до сих пор, несмотря на многочисленные обращения во властные структуры и судебные тяжбы, они не смогли добиться возвращения своего права.

Большой обман

О долгих судебных тяжбах одного из крупных градообразующих предприятий Динского района Краснодарского края — «Колоса» мы писали уже не раз. В свое время его попытались растащить по частям рейдеры, прибрать к рукам земли, на которых хозяйство выращивало урожай, и его активы. Можно сказать, чудом руководству «Колоса», несмотря на невероятное давление, удалось выстоять под напором нечистых на руку дельцов. Потери оказались колоссальными. Пострадали и простые люди — более пятисот человек, у которых имелись земельные паи СПК «Колос», бывшего колхоза «Путь коммунизма». Селян бессовестным образом обманули. И хотя свидетельства о праве собственности на землю у них фактически никто не отбирал, но, как говорят сами убеленные сединами старики, на сегодняшний день это пустая бумажка. Ведь их собственностью распоряжаются рейдеры, а они уже несколько лет не получают причитающуюся им оплату на земельные паи.

Сегодня селяне считают виновниками своих бед представителей АО «Воронцовское» из Динского района Краснодарского края. С этим предприятием они неразрывно связывают имя бывшего сотрудника ФСБ. При помощи незаконных схем и, вероятно, связей воронцовские захватили большой земельный участок соседнего «Колоса». Об этих схемах в своих заявлениях в следственные органы не раз писали руководители АО «Колос». Вот и в одном из последних обращений заместителя генерального директора АО «Колос» Петра Стародуба говорится о роли Тарасенко в истории с землей нововеличковцев. Причастными к отъему земли оказались и местные чиновники. При помощи одного из них — сотрудника Нововеличковской сельской администрации Петрова, как считают сегодня следователи, были сфальсифицированы итоги общего собрания в ноябре 2013 года и подделан протокол голосования в пользу АО «Воронцовское». Крупный земельный массив был незаслуженно передан в долгосрочную аренду воронцовским.

Несколько лет собственники земельных долей обивали пороги различных властных инстанций, пытаясь доказать нелегитимность действий представителей чиновника и его связей с АО «Воронцовское». Всё это время заместитель директора АО «Колос» Петр Стародуб обращался в местное УФСБ с просьбой остановить, мягко говоря, незаконные действия, но никакой реакции долгое время не было.

Прокурор края сказал свое веское слово

Но наконец все-таки в августе прошлого года по требованию прокурора Краснодарского края Сергея Табельского краевой Следственный комитет возбудил

уголовное дело в отношении Сергея Петрова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий). В настоящее время дело Петрова передано в Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. О необходимости выявления всех виновных в деяниях, совершением которых были нарушены права и интересы более пятисот собственников земельных долей, наша газета писала неоднократно. Может быть, и публикации в СМИ, и активность общественности и пострадавших активистов поспособствовали как-то тому, что данному расследованию придается сегодня большое значение. Следователям, вероятно, удалось выявить целый клубок коррупционных связей и выйти на лиц, причастных к рейдерским захватам.

Интересы хлеборобов АО «Колос» и простых пайщиков в гражданском суде защищает известный московский адвокат, член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе. Захват собственности «Колоса» и его пайщиков, как сразу считал он и не раз прямо об этом говорил, был проведен классическим для рейдеров способом. Органам прокуратуры и следствия потерпевшие и их адвокат предоставили исчерпывающие данные о том, что рейдерская схема по захвату собственности была реализована в несколько этапов, в ней было задействовано значительное количество исполнителей, четко распределивших между собой роли, и это, по мнению пострадавших, явно свидетельствует о тщательной подготовке и возможности квалифицировать произошедшее как преступление. Селяне уверены, что чиновник Петров сознательно не пустил людей первого ноября 2013 года на собрание, чтобы помешать пайщикам распорядиться своей собственностью именно так, как они хотели, а не так, как этого желали воронцовские, используя в качестве мнимого инициатора собрания гражданина Пивовара.

Когда возмущение собственников паев, которым незаконно отказали в регистрации, достигло во время собрания критического предела, по настоятельному требованию сотрудников полиции, обеспечивавших общественный порядок, глава сельского поселения Геннадий Черныш прекратил мероприятие на стадии регистрации его участников. На видео (приобщено к материалам следствия) видно, как глава сельской администрации своим решением дает Петрову указание прекратить собрание, прилюдно объявив об этом всем собственникам. Он говорит, что собрание считается несостоявшимся из-за угрозы «массовых беспорядков», которые как раз и были спровоцированы незаконным отказом прибывшим пайщикам в регистрации для участия в собрании. Доверяя власти, собственники разошлись, получив от главы администрации Черныша справку с гербовой печатью о том, что собрание не состоялось.

Изумлению и возмущению людей не было предела, когда они узнали, что сотрудник администрации Петров втайне изготовил протокол якобы состоявшегося собрания собственников от 1 ноября 2013 года, в котором было указано, что якобы большинством голосов люди проголосовали за долгосрочную аренду в пользу ОАО «Воронцовское». Изготовленный подметным способом документ в тот же день был сдан в Динской отдел Росреестра по краю, где регистратор А. всего за один день зарегистрировала права аренды почти 5000 га земли за АО «Воронцовское». Именно поэтому потерпевшие ходатайствовали о том, чтобы следственные органы провели тщательную проверку действий бывшего государственного регистратора Динского отдела Управления Россрестра по Краснодарскому краю и тех ее руководителей, кто дал команду осуществить регистрацию аренды всего за один день.

Объективно разобраться в деле

В 2014 году Динской районный суд объективно разобрался в этой афере и признал собрание в пользу воронцовских недействительным. Но коллегия по административным делам краевого суда встала на сторону Петрова и АО «Воронцовское». Но все-таки

Президиум Краснодарского краевого суда под председательством Александра Чернова в начале 2017 года исправил «ошибки» своих коллег. Дела «Колоса» ушли на новое рассмотрение в первую инстанцию. В конце прошлого года в Динском районном суде было вынесено знаковое для кубанских аграриев решение, касающееся восстановления прав на землю пайщиков СПК «Колос» (теперь АО). Собрание собственников 2009 года во второй раз было признано законным, а иск представителей рейдеров был отклонен. Конечно же, пайщик Пивовар, интересы которого представляют юристы АО «Воронцовское», снова обратился с апелляционной жалобой в суд, требуя признать судебное решение, восстановившее собственников в их правах, незаконным. Надо отдать должное судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского края под председательством И. В. Комбаровой, которая, выслушав доводы двух сторон, адвоката Шоты Горгадзе и мнение самих селян, оставила в силе решение Динского районного суда и таким образом закрепила поворот дела в апелляционной инстанции.

Еще раз будет нелишним сказать, что именно в результате спорных схем, построенных на введении судебной коллегии по административным делам в заблуждение и представлении ей сомнительных доказательств, ранее пайщики СПК «Колос» и были лишены своего права распоряжаться принадлежащей им землей, а кооператив «Колос» — работать на арендованной земле. Теперь главная ошибка исправлена, но нововеличковцам нужно еще немало терпения, чтобы все юридические нестыковки были устранены!

Поверили в справедливость

Стоит вспомнить, как осенью 2016 года на встрече с нововеличковцами Шота Горгадзе и его коллега Юрий Месропян убеждали селян, что не стоит участвовать в тракторных маршах и иных протестных акциях: это не конструктивный подход.

— В суде кропотливо, тяжелым юридическим трудом доказывают, что правда и закон на нашей стороне. Это конструктивный и правильный путь,— говорил Шота Горгадзе в октябре 2016 года.

Нововеличковцы тогда поверили в это. Истина, заложенная в словах известного московского адвоката, теперь подтверждается временем и справедливыми судебными решениями.

Но судейские ошибки прошлых лет обошлись очень дорого хлеборобам. Был захвачен урожай «Колоса» на 150 миллионов рублей, вследствие чего было уничтожено всё молочное поголовье, разрушены сотни подсобных хозяйств. Всё это творилось на виду у органов прокуратуры, местной и краевой власти, которые разводили руками: мол, суд так решил. Более того, было незаконно возбуждено несколько уголовных дел, в том числе в отношении председателя кооператива Николая Стародуба и его сына Петра, что явилось попыткой таким образом запугать людей и заставить их отказаться от борьбы за свои конституционные права. Надо отдать должное уголовной коллегии Краснодарского краевого суда и прокурору края Сергею Табельскому, которые разобрались в сфабрикованных обвинениях и признали уголовные дела незаконными.

Во время расследования уголовного дела в отношении Петрова всплыли факты злоупотреблений и вымогательства со стороны отдельных представителей силовых структур. К Председателю СК России Александру Бастрыкину в начале этого года обратился бывший акционер АО «Воронцовское» Олег Кирьян, который прямо сообщил о том, что путем угроз физической расправой и возбуждения уголовных дел под прикрытием должностного положения конкретное должностное лицо отобрало у него весь бизнес, оформив на своих родственников и сослуживцев. Потерпевший рассказал, кто, по его сведениям, также был организатором преступления по отношению к СПК «Колос», приведшего к тяжелейшим последствиям для хозяйства.

Кстати, Олег Кирьян, насколько нам известно, также обратился на Прямую линию с Президентом РФ. Ведь, если говорить в целом, получается, речь идет о двух группах потерпевших от рук рейдеров. Первая группа — граждане, имеющие отношение к хозяйству «Воронцовское» и «выдавленные» из него действиями тех, кто нарушает закон, и селяне, трудившиеся и сейчас работающие в «Колосе», чьи права были нарушены теми же лицами.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что один из руководителей АО «Воронцовское» уже был задержан сотрудниками центрального аппарата ФСБ в подозрении о мошенничестве. Возможно, взгляд силовиков теперь падет и на теневого хозяина АО «Воронцовское».

Несомненно, вопросы, поставленные пайщиками «Колоса» и бывшим акционером АО «Воронцовское» Олегом Кирьяном в рамках прямой линии, переданы президенту. И это поможет наконец в окончательном восстановлении справедливости и прав аграриев на свою землю.

Марина СВЕТЛОВА

Обращение пайщиков СПК «Колос» станицы Нововеличковской Динского района Краснодарского края на Прямую линию с Президентом РФ

Уважаемый Владимир Владимирович!

На протяжении последних пяти лет собственники земельных долей СПК «Колос» ст. Нововеличковской (нас более пятисот человек) пытаются законным образом противостоять рейдерам и пытаются в рамках Закона РФ защитить свои нарушенные конституционные права. На сегодняшний день имеют место: лишение права распоряжения своей земельной долей и получения дохода, лишение права собственности на земельные доли без какой-либо компенсации, вынесение неправосудных судебных решений, лишение права на доступ к правосудию, незаконное возбуждение уголовных дел.

Неоднократные обращения во все органы всех ветвей власти Краснодарского края остаются без должного внимания, а зачастую просто не даются ответы на направляемые обращения.

Такая ситуация, мы полагаем, стала возможна благодаря тому, что на стороне рейдеров, в качестве одного из выгодоприобретателей по результатам данных противоправных действий выступал на тот момент действующий сотрудник УФСБ России по Краснодарскому краю (информация о конкретной персоне изложена в сетевом издании «ЗА Краснодар»: https://www.zakrasnodar.ru/art/v-gorode-i-krae/korporatsiya-b-s_6000.html — публикация, в которой изложена ситуация).

В результате этих рейдерских действий градообразующее предприятие СПК «Колос» (ныне АО «Колос») лишилось основного средства производства — нашей земли, которую мы передали ему в долгосрочную аренду. Рейдерами похищен урожай сельскохозяйственных культур СПК «Колос» на общую сумму около 150 млн рублей. В результате предприятие вынуждено было сократить рабочие места, вырезать скот, закрыть детские сады и пожарную часть, уменьшить поступление налогов. Фактически рейдеры подвели предприятие к грани банкротства.

В настоящее время все наши попытки в рамках закона восстановить наши конституционные права постоянно наталкиваются на противодействие со всех сторон: со стороны как коррумпированных силовиков, так и коррумпированных представителей судейского корпуса Краснодарского краевого суда.

Уважаемый Президент, убедительно просим Вас оказать содействие в защите наших конституционных прав. Мы надеемся, что Закон и Конституция в России одинаковы для всех, и убедительно просим Вас привлечь к уголовной ответственности виновных лиц независимо от статуса — сотрудник силового ведомства либо представитель судейского корпуса.

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