Безопасность участников и гостей Чемпионата мира по футболу гарантирована

Правоохранительные органы России обеспечат полную безопасность участникам и гостям чемпионата мира 2018 года по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель аппарата Межведомственного оперативного штаба по безопасности чемпионата мира - 2018, руководитель Главного центра оперативного управления обеспечением безопасности и правопорядка турнира Алексей Лаврищев.

На чемпионате мира должно приехать около 400 тысяч иностранных болельщиков.

- Безопасность участников и гостей чемпионата мира является первоочередной задачей правоохранительных органов. Мы ее гарантируем и обеспечим. У нас гораздо более жесткие меры были во время Олимпиады и Паралимпиады. Законопослушным гражданам опасаться нечего, - отметил Алексей Лаврищев.

"Что касается продажи алкоголя, то мы отдали все на управление местным властям. Самостоятельное регулирование вводится и на передвижение транспортных средств", - добавил он.

По словам Лаврищева, нет никаких опасений, что в тех городах, откуда полицейские уехали для обеспечения безопасности чемпионата мира, возможно может ухудшится криминогенная обстановка.

- По всей стране ситуация контролируется: никаких угроз участникам и гостям не зафиксировано, сотрудники по безопасности будут по всей стране нести службу в усиленном режиме. Сотрудникам это будет компенсировано в установленном законом порядке, - отметил он.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.