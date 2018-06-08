«Поезд дружбы Берлин – Москва» прибыл сегодня в Горячий Ключ

На нем приехали гости из Германии и других европейских стран, которые хотят дружить с Россией и россиянами. Делегация в составе 100 человек прибыла в Россию 5 июня, чтобы разъехаться потом по нескольким регионам РФ: Краснодарский край, Санкт-Петербург, Нижегородская, Вологодская, Костромская и Ярославская области, Чеченская Республика, Крым. Отдельные маршруты организованы по Байкалу и «Золотому кольцу».

Сегодня 12 туристов из Германии прибыли в Горячий Ключ. Встретили гостей у городского музея. Обзорная экскурсия познакомила туристов с историей и культурным наследием города. Курортный потенциал гости оценили на прогулке по санаторно-курортному парку. Немцев поразила местная природа и гостеприимство горячеключевцев. Проведя в регионах несколько дней, все участники проекта снова соберутся в Москве, чтобы 12 июня вместе отпраздновать День России на российско-немецком музыкальном фестивале, а затем увидеть открытие Чемпионата мира по футболу - 2018.