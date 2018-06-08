〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Названы лучшие курорты СНГ для летнего отдыха

Пятница, 08 июня 2018 00:09
Оцените материал
(0 голосов)

В пятерку лучших направлений вошли курорт Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, пляжи Бильгя города Баку на побережье Каспийского моря в Азербайджане и озеро Севан в Армении.

При этом дешевле всего на Иссык-Куле (50 долларов), дороже — на курортах Баку на Каспийском море (100 долларов).

По данным агентства, средняя продолжительность отдыха на этих курортах составляет от 7 до 14 дней, а большинство российских туристов приезжает туда из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Южного Урала и Сибири.

Прочитано 46 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « «Поезд дружбы Берлин – Москва» прибыл сегодня в Горячий Ключ На Кубани 8 июня возможны дожди с градом »
Наверх