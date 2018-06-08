На Кубани 8 июня возможны дожди с градом

Ветер северо-восточный 4−9 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 °С, в юго-восточных предгорьях 8−13 °С, днем 23−28 °С местами до +30 °С.
На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, порывы до 14 м/с, в Новороссийске ночью и утром порывы 12−17 м/с. Температура воздуха ночью 14−19 °С, днем 23−28 °С. Температура морской воды в Черном море 22−23 °С, в Азовском море 21−22 °С.
В Краснодаре ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью 13−15 °С, днем 27−29 °С.
Сочи +25…+27 °C кратковременный дождь.
Туапсе +26…+28 °C кратковременный дождь.
Геленджик +26…+28 °C кратковременный дождь.
Новороссийск +26…+28 °C кратковременный дождь.
Анапа +25…+27 °C кратковременный дождь.
Крымск +26…+28 °C переменная облачность.
Славянск-на-Кубани +26…+28 °C переменная облачность.
Приморско-Ахтарск +24…+26 °C переменная облачность.
Ейск +23…+25 °C переменная облачность.
Тихорецк +24…+26 °C переменная облачность.
Кропоткин +24…+26 °C переменная облачность.
Армавир +25…+27 °C кратковременный дождь.
Лабинск +26…+28 °C кратковременный дождь.
Белореченск +26…+28 °C переменная облачность.
Горячий Ключ +28…+30 °C переменная облачность.
Краснодар +27…+29 °C переменная облачность.