На Кубани 8 июня возможны дожди с градом

Ветер северо-восточный 4−9 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 °С, в юго-восточных предгорьях 8−13 °С, днем 23−28 °С местами до +30 °С.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, порывы до 14 м/с, в Новороссийске ночью и утром порывы 12−17 м/с. Температура воздуха ночью 14−19 °С, днем 23−28 °С. Температура морской воды в Черном море 22−23 °С, в Азовском море 21−22 °С.

В Краснодаре ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью 13−15 °С, днем 27−29 °С.

Сочи +25…+27 °C кратковременный дождь.

Туапсе +26…+28 °C кратковременный дождь.

Геленджик +26…+28 °C кратковременный дождь.

Новороссийск +26…+28 °C кратковременный дождь.

Анапа +25…+27 °C кратковременный дождь.

Крымск +26…+28 °C переменная облачность.

Славянск-на-Кубани +26…+28 °C переменная облачность.

Приморско-Ахтарск +24…+26 °C переменная облачность.

Ейск +23…+25 °C переменная облачность.

Тихорецк +24…+26 °C переменная облачность.

Кропоткин +24…+26 °C переменная облачность.

Армавир +25…+27 °C кратковременный дождь.

Лабинск +26…+28 °C кратковременный дождь.

Белореченск +26…+28 °C переменная облачность.

Горячий Ключ +28…+30 °C переменная облачность.

Краснодар +27…+29 °C переменная облачность.