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В Сочи выбросили документы с персональными данными граждан

Пятница, 08 июня 2018 00:14
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Выяснилось, что документы ранее были поданы в миграционную службу. Отметим, что в действующем законодательстве существует понятие «защиты персональных данных». Учитывая то, что анкеты были обнаружены на улице, Они могли оказаться доступны неопределенному кругу лиц.

Информация о случившемся была опубликована в социальных сетях и СМИ.

В ходе мониторинга сети Интернет она была выявлена правоохранительными органами.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова сообщила, что по данному факту назначена проверка. В ходе разбирательств уже удалось установить, что документы подлежали утилизации в связи с истечением сроков хранения.

— Выясняется, каким образом данные документы оказались на улице, также устанавливаются сотрудники, допустившие халатность.

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