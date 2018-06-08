В Сочи выбросили документы с персональными данными граждан

Выяснилось, что документы ранее были поданы в миграционную службу. Отметим, что в действующем законодательстве существует понятие «защиты персональных данных». Учитывая то, что анкеты были обнаружены на улице, Они могли оказаться доступны неопределенному кругу лиц.

Информация о случившемся была опубликована в социальных сетях и СМИ.

В ходе мониторинга сети Интернет она была выявлена правоохранительными органами.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова сообщила, что по данному факту назначена проверка. В ходе разбирательств уже удалось установить, что документы подлежали утилизации в связи с истечением сроков хранения.

— Выясняется, каким образом данные документы оказались на улице, также устанавливаются сотрудники, допустившие халатность.