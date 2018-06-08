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СЮЖЕТ ДНЯ

В Анапе к курортному сезону обновили центральный пляж

Пятница, 08 июня 2018 00:15
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Туристический сезон на курорте торжественно откроют 11 июня. На прибрежной территории стало больше навесов, многочисленные указатели рассказывают отдыхающим, как пройти к медпункту или столовой, специальная машина каждое утро просеивает песок от мусора.

Позаботились и о людях с ограниченными возможностями здоровья. Для них оборудовали раздевалки с диванами и поручнями. Если у колясочника нет сопровождающих, помогать ему добираться до моря будут матросы-спасатели. Дизайн пляжа выдержан в стиле бренда Анапы.

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