В Анапе к курортному сезону обновили центральный пляж

Туристический сезон на курорте торжественно откроют 11 июня. На прибрежной территории стало больше навесов, многочисленные указатели рассказывают отдыхающим, как пройти к медпункту или столовой, специальная машина каждое утро просеивает песок от мусора.

Позаботились и о людях с ограниченными возможностями здоровья. Для них оборудовали раздевалки с диванами и поручнями. Если у колясочника нет сопровождающих, помогать ему добираться до моря будут матросы-спасатели. Дизайн пляжа выдержан в стиле бренда Анапы.