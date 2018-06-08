NASA сообщило об обнаружении молекул органических соединений на Марсе‍

В ходе пресс–конференции, состоявшейся в четверг, 7 июня, в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, журналистам сообщили о новом открытии, сделанном марсоходом Curiosity. По словам экспертов, им удалось зафиксировать сезонную цикличность уровня метана в атмосфере Красной планеты.

Участниками мероприятия стали Пол Махаффи, директор отдела исследований солнечной системы в Центре космических полетов им. Годдарда NASA; Дженнифер Эйгенброд, специалист Центра космических полетов имени Годдарда; Крис Вебстер, старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения, Пасадена; Ашвин Васавада, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения, передает «Газета.ру».

Первым выступил Пол Махаффи, он рассказал журналистам, что в атмосфере планеты обнаружен метан, а в поверхностном слое марсианского грунта обнаружили три определенных типа органических молекул.

Специалисты заявили, что обнаруженные молекулы могут быть строительным материалом для биологической жизни, но могут иметь и иное происхождение.

«Могут быть три возможных источника. Первый — жизнь, о которой мы не знаем. Второй — метеориты. И третий — геологические процессы, означающие, что камни формируются сами», — считает Эйгенброд.

По словам ученых, самым главным открытием является сезонное изменение концентрации метана. Так, в северном полушарии Марса она достигает пика в конце марсианского лета и в 2,7 раза превосходит минимальные значения.

Метан может содержаться на поверхности Марса, в содержащих воду кристаллах, называемых клатратами, а изменения температуры во время смены сезонов заставляют этот газ выходить наружу, полагают исследователи.

Специалисты также заявили, что марсианский метан можно использовать в качестве топлива в последующих экспедициях на Марс.