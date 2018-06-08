«Северный поток-2» получил разрешение пройти по суше

Минстрой выдал разрешение компании Nord Stream 2 AG на постройку российского участка газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Технический директор компании Сергей Сердюков подчеркнул, что получение разрешения «является важным этапом для реализации проекта».

Ранее 7 июня правительство Швеции одобрило постройку газопровода. Немецкие и финские власти также разрешили начать строительство «Северного потока-2»

Постройка «Северного потока-2» позволит поставлять газ в Европу в обход Украины. В апреле Верховная рада приняла документ, в котором Киев призывает мировое сообщество принять меры против строительства газопровода. В конце мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью постройки «Северного потока-2» является «уничтожение Европы». Он также назвал трубопровод «катастрофическим шагом» и «кормлением монстра».

Проект «Северный поток-2» предполагает прокладку трубопровода по дну Балтийского моря через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Протяженность газопровода составит более 1200 км, совокупная мощность — 55 млрд куб. м в год.