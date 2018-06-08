Новая зона отдыха с фонтаном появится на пляже в Имеретинке‍

Светомузыкальный фонтан откроется между рестораном «Высота» и парк-отелем «Арфа» 16 июня на Имеретинской набережной. К этому времени там завершатся все строительные работы и состоится запуск воды. А уже торжественная церемония открытия состоится 29 июня.

Раннее открытие фонтана позволит гостям мундиаля насладиться зоной отдыха. Об этом Глава города Анатолий Пахомов заявил во время обхода пляжных территорий Адлерского района.

Также во время обхода мэр обратил внимание на планировку пляжей, точнее ее отсутствие.

Шезлонги местами установлены на булыжниках. А такая картина не соответствует высоким стандартам, на которые туристы рассчитывают, приезжая в Сочи.