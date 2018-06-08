В Краснодаре прошла первая сводная репетиция Губернаторского бала‍



В Краснодаре собрались 2000 школьников на первую репетицию XIII Губернаторского бала. На первых масштабных сборах участники бала репетировали вальс, хастл, танго, блюз, попурри.

Впереди у выпускников еще две сводных репетиции – 15 и 21 июня. Также сегодня в режиме видеосвязи состоялась встреча волонтеров, участников бала с Лизой Арзамасовой – членом попечительского совета благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Под ее патронажем в крае прошла акция «Выпускник доброй воли», по итогам которой были отобраны 100 лучших школьников для участия в бале.

XIII Губернаторский бал состоится 24 июня на площади перед ЗСК, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.