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СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре прошла первая сводная репетиция Губернаторского бала‍

Пятница, 08 июня 2018 00:24
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В Краснодаре собрались 2000 школьников на первую репетицию XIII Губернаторского бала. На первых масштабных сборах участники бала репетировали вальс, хастл, танго, блюз, попурри.

Впереди у выпускников еще две сводных репетиции – 15 и 21 июня. Также сегодня в режиме видеосвязи состоялась встреча волонтеров, участников бала с Лизой Арзамасовой – членом попечительского совета благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Под ее патронажем в крае прошла акция «Выпускник доброй воли», по итогам которой были отобраны 100 лучших школьников для участия в бале.

XIII Губернаторский бал состоится 24 июня на площади перед ЗСК, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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