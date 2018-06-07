День поля-2018

Краснодарский край готов компенсировать часть затрат за перевод сельхозтехники на газомоторное топливо. О готовности поддержать аграриев заявил глава края Вениамин Кондратьев на совещании в рамках дня поля-2018, которое состоялось в КубГАУ.

В ходе совещания обсудили вопросы уборки озимых культур, а также рост стоимости топлива. Эта тема волнует всех без исключения аграриев. Только треть хозяйств края успела закупить горюче-смазочные материалы до повышения цен. Безусловно, это отразится на рентабельности предприятий. По мнению губернатора, необходимо активнее использовать альтернативные источники ГСМ.

Он подчеркнул, что цены на бензин будут расти: на это есть объективные причины, а газ сегодня дешевле в разы. Нужно начинать активно переводить технику на газомоторное топливо.

В Павловском районе уже открыт крупный передвижной заправочный комплекс. Компания «Газпром» готова и дальше развивать это направление, если будет соответствующий спрос.

На уровне края власть региона готова продумать механизм, чтобы компенсировать часть затрат за перевод техники на газомоторное топливо. Вениамин Кондратьев поручил Министерству сельского хозяйства подготовить предложения, с которыми можно будет выйти в ЗСК.

Вице-губернатор Андрей Коробка в свою очередь отметил, что газомоторное топливо не только значительно дешевле бензина — оно позволяет заметно увеличить срок работы техники, снижает стоимость ее эксплуатации. Важно и то, что газозаправочные станции мобильны, а это позволяет при необходимости подвозить топливо прямо в поле.

Кроме того, чтобы не допустить негативного влияния роста цен на топливо в период жатвы, глава региона предложил подготовить обращение в правительство РФ с просьбой компенсировать аграриям часть затрат на покупку ГСМ. С подобной просьбой в кабмин уже обратились коллеги южных регионов.

Промышленные объемы диктует время

В связи с увеличением спроса региону необходимо выходить на промышленные объемы производства сортов твердой пшеницы. Это отметил губернатор края в ходе посещения демонстрационных полей Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в поселке Колосистый.

Как сообщил вице-губернатор Андрей Коробка, сейчас на Кубани преимущественно выращивают мягкую пшеницу. Посевы твердых сортов планируют наращивать в северной зоне края. Этот сорт идет в основном на глубокую переработку и производство макаронных изделий.

В прошлом году в Приморско-Ахтарском районе возобновила работу крупнейшая на Кубани макаронная фабрика с ежемесячной потребностью пшеницы твердых сортов свыше трех тысяч тонн. Разработана «дорожная карта», чтобы предприятие получало муку из сортов именно кубанской пшеницы. В этом году заложили семенные участки, потом будет массовый сбор.

Вениамин Кондратьев отметил, что диверсификация позволяет обеспечить высокую урожайность, качество и не зависеть от конъюнктуры рынка.

Завтра рынок может показать совсем другую динамику. И если появится спрос на ту или иную культуру, нужно быть готовым его удовлетворить. Кроме того, необходимо выходить на экспорт, и у края есть с чем идти на международный рынок.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что если твердые сорта пшеницы становятся более востребованными, то необходимы меры господдержки данного направления, чтобы в промышленных масштабах производить эту культуру. Проработать вопрос он поручил Минсельхозу региона.

Сезон обещает быть успешным

О задачах, стоящих в ходе уборочной кампании, шла речь на семинаре «День поля-2018», который провел Вениамин Кондратьев в КубГАУ.

Участие в мероприятии принял председатель ЗСК Юрий Бурлачко, руководители отраслевых ведомств, аграрии.

Как отметил глава региона, буквально через несколько дней начнется жатва зерновых. Предстоит убрать почти 1,6 млн га озимых культур и 1,9 млн га яровых.

В прошлом году Краснодарский край собрал рекордный урожай: 14,7 млн тонн зерновых. Это около 10 процентов всей пшеницы в стране. Средняя урожайность составила 64,9 центнера с гектара. В этом году, несмотря на сложные погодные условия: обильные осадки в марте и апреле и сухую, засушливую погоду в мае, урожай должен быть не меньше прошлогоднего, подчеркнул глава региона.

Жатва должна пройти в оптимальный срок и занять не больше двух недель. Главная задача — максимально сохранить зерно. Свести к минимуму любые потери при уборке, транспортировке и хранении. Такую задачу поставил Вениамин Кондратьев. Кроме того, он поручил краевому Минсельхозу максимально продумать транспортную логистику, передвижение зерновозов, чтобы не усугублять пробки на дорогах края.

Вице-губернатор Андрей Коробка доложил, что сельхозтехника к выходу в поля готова на сто процентов, в уборке будет задействовано более 40 тысяч единиц сельхозмашин.

Производительность всего парка уборочных машин при правильной организации работ уверенно позволяет в сутки убирать 100 тыс. га и более.

В ходе совещания обсуждался и вопрос реализации урожая. Андрей Коробка отметил, что, благодаря конкурентоспособности кубанского зерна, Краснодарский край в сезоне-2017—2018 впервые стал третьим регионом — экспортером пшеницы в мире.

В прошлом году Кубань отправила на внешние рынки больше 8,1 млн тонн зерна. За первый квартал этого года — около 2,5 млн тонн. Регион является конкурентоспособным на внутреннем и мировом рынках при любых обстоятельствах. И нынешний сезон будет не менее успешным для кубанских производителей зерновых.