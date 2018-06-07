За отсутствие дорог — дисциплинарная ответственность

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел в формате видеоселекторной связи расширенное планерное совещание, на котором обсудили ремонт дорог и использование средств дорожного фонда Кубани. В мероприятии приняли участие заместители главы региона, руководители министерств и ведомств края, главы муниципалитетов.

По словам главы региона, большинство жалоб местных жителей касаются состояния дорог в городах и станицах.

— Второй год подряд мы значительно увеличиваем объем дорожного фонда: в этом году он составит уже 28 миллиардов рублей. Из них 7,4 миллиарда рублей мы направляем на местные дороги. Годами ранее эта сумма была кратно меньше,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В настоящее время Министерством транспорта и дорожного хозяйства края совместно с «Краснодаравтодором» ведется постоянный мониторинг сроков и качества выполняемых работ. В этом году будет отремонтировано 650 км дорог регионального значения, шесть мостов общей протяженностью 308 погонных метров.

— Кроме того, будут выполняться работы по восстановлению участков автодорог, разрушенных оползнями на территории Апшеронского, Лабинского и Туапсинского районов, Геленджика и Сочи,— отметил вице-губернатор края Анатолий Вороновский.

Также планируется обеспечить освещение почти 48 км дорог в семнадцати населенных пунктах и проложить почти 29 километров тротуаров в шестнадцати муниципалитетах.

Вениамин Кондратьев напомнил присутствующим, что на сегодняшний день краевые субсидии уже получило 247 городов и поселений, при этом активно занимается ремонтом дорог только 144. Вместе с тем одиннадцать территорий получили деньги еще в январе этого года, но до сих пор не вышли даже на торги. Это город Горячий Ключ, Брюховецкий, Красноармейский, Ленинградский, Приморско-Ахтарский, Тимашевский, Успенский районы.

— Это преступная нерасторопность. Эти дороги для людей и для жизни. Деньги есть — значит, должен быть и результат. Руководители территорий, не освоившие денежные средства из краевого бюджета, должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности,— сказал губернатор.