Какие управленческие кадры нужны краю

Под председательством спикера Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко состоялось очередное планерное совещание. Депутаты обсудили вопросы подготовки на Кубани управленческих кадров муниципального уровня по итогам последних трех лет.

— Подготовка кадров была и есть один из актуальных вопросов, в том числе для эффективного функционирования местного самоуправления. Профессиональные и грамотные кадры реально решают всё. Поэтому учеба, повышение квалификации — очень важные и перспективные направления деятельности,— отметил Юрий Бурлачко, открывая совещание.

Как считает глава краевого парламента, выполнить масштабные задачи, поставленные президентом России в Послании Федеральному Собранию РФ по кратному увеличению показателей экономического и социального благополучия граждан и страны, под силу только подготовленным и высококвалифицированным кадрам. По его словам, со старыми подходами и невысокой профессиональной подготовкой решить их невозможно.

С информацией о подготовке управленческих кадров органов местного самоуправления перед депутатами выступил начальник Управления кадровой политики администрации Краснодарского края Владимир Резник. Он отметил, что подготовка кадров осуществляется за счет средств регионального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края» госпрограммы «Региональная политика и развитие гражданского общества».

— Основные задачи в подготовке управленческих кадров — формирование профессионального кадрового состава органов местного самоуправления, повышение эффективности их работы по решению вопросов местного значения, укрепление экономического потенциала муниципальных образований, а также подготовка резерва управленческих кадров,— подчеркнул Владимир Резник.

За период 2015—2017 годов повышение квалификации прошли 936 человек. На реализацию двадцати обучающих программ направлено 5,8 млн рублей, в них приняли участие представители 44 муниципалитетов края. Так, в 2017 году 294 человека прошли повышение квалификации по таким направлениям подготовки, как «Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности муниципальных служащих», «Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная система», «Деятельность антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях по реализации полномочий по участию в профилактике терроризма и экстремизма» и другим.

Планы по организации подготовки управленческих кадров ежегодно формируются, исходя из потребностей органов местного самоуправления в пределах бюджетных ассигнований. В 2018 году работа по подготовке управленческих кадров продолжена, запланировано проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих.

— Законодательное Собрание принимает активное участие в подготовке управленческих кадров. Мероприятия реализуются в форме тематических конференций и семинаров по направлениям деятельности парламента,— сказал председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко.

Под патронажем ЗСК за трехлетний период обучение прошли депутаты представительных органов, члены Совета молодых депутатов края, главы муниципальных образований, руководители пресс-служб, ветеранских организаций, муниципальные служащие, представители органов территориального общественного самоуправления. В 2018 году Законодательным Собранием уже проведено восемь обучающих семинаров для 426 муниципальных служащих всех категорий, курирующих вопросы контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что снижение объемов финансирования подготовки муниципальных кадров допустить нельзя. По мнению председателя ЗСК, нужно более серьезно подходить к формированию тематики обучающих мероприятий. Планы обучения важно подстраивать под насущные задачи и корректировать их с учетом возникающих потребностей.

— Вызовы сегодняшнего времени, задачи, которые нужно решать, должны быть определяющими при выборе тематических направлений семинаров. При этом необходимо глубокое погружение в проблему,— сказал Юрий Бурлачко.

Депутаты обозначили ряд направлений, по которым, на их взгляд, требуется обучать муниципальные кадры. Это в первую очередь вопросы, касающиеся изменений в земельном, бюджетном законодательстве, проблемы занятости населения и так далее.

По итогам планерки принята резолюция. В ней нашли отражение все высказанные рекомендации. Парламентарии считают необходимым, чтобы работа по подготовке управленческих кадров в рамках госпрограммы продолжалась с учетом новых требований. Для координированного взаимодействия депутаты предлагают рассмотреть возможность участия депутатов профильных комитетов ЗСК в круглых столах и семинарах, проводимых с участием органов местного самоуправления. Ежегодно планируется вести мониторинг состояния муниципальных программ по подготовке управленческих кадров и рассматривать его результаты на заседании профильного комитета ЗСК, оказывать методическую помощь органам местного самоуправления.

Юрий БУРЛАЧКО:

— Подготовка кадров была и есть один из актуальных вопросов, в том числе для эффективного функционирования местного самоуправления. Профессиональные и грамотные кадры реально решают всё. Поэтому учеба, повышение квалификации — очень важные и перспективные направления деятельности.

Марина ВЛАДИМИРОВА