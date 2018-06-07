Кадровый резерв партии

В региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» прошла встреча секретаря Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия», первого заместителя председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николая Гриценко с активистами общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Главными темами встречи стало обсуждение роли молодежи в политической жизни общества, а также роль «Молодой Гвардии» как молодежного крыла партии в реализации послания президента РФ Владимира Путина и майского указа.

Николай Гриценко отметил, что именно молодежь должна стоять на передовой при формировании идеологии прорыва, предлагать идеи и развивать их.

— Для обеспечения решения задач, поставленных президентом, «Единая Россия» должна соответствовать статусу ведущей политической силы страны. Партии необходим постоянный приток новых идейных молодых лиц. В этом смысле «Молодая Гвардия» может стать нашим партийным кадровым резервом,— сказал Николай Гриценко.

«Молодая Гвардия Единой России» — самая крупная и многочисленная молодежная общественная организация Краснодарского края, включающая в себя 44 местных отделения, объединяет более тысячи активистов.

Проекты «Молодой Гвардии» охватывают ключевые запросы молодежи: личностный рост и карьера, проблема стажировок и трудоустройства, развитие в медиасфере, добровольчество. Сегодня на уровне края реализуется четыре федеральных проекта: «Студфонд», «Банк студенческих стажировок», «Медиагвардия», «Школа парламентаризма». В ряде районов реализуются также проекты местного уровня.

Куратор федерального проекта «Студфонд» в Краснодарском крае Мирон Давришев рассказал, что «Студфонд» занимается поддержкой студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию. Кураторы проекта оказывают адресную помощь нуждающимся студентам: покупают канцелярские товары к учебному году, дают юридические консультации по проблемным вопросам. Также именно этот проект оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации.

«Когда случился пожар в Ростове, кубанская команда «Студфонда» буквально за сутки собрала и отправила тонну гуманитарного груза для пострадавших»,— отметил Мирон Давришев.

Николай Гриценко подчеркнул, что «Молодая Гвардия» вовлекает молодежь в общественно-политическую жизнь страны, воспитывает у молодых людей чувство патриотизма, помогает им получить достойное образование.

— Деятельность и работа в «Молодой гвардии Единой России» являются для молодых людей интересным и важным периодом жизни, окном в большую политику. Многие из тех, кто прошел эту школу, занимают высокие посты в органах законодательной и исполнительной властей. Многие стали настоящими профессионалами в своих отраслях. Но главное, что всех вас объединяет,− чувство гражданской ответственности, любовь к своей стране, краю,— сказал Николай Павлович.

В свою очередь руководитель регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Отто Савицкий от лица всего молодежного движения поблагодарил единороссов за поддержку и содействие в продвижении идей.

— Молодежь готова сегодня предлагать свои идеи для развития страны и быть полезной в реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ,— отметил Отто Савицкий.

Подводя итоги, Николай Гриценко подчеркнул, что ставка на молодежь — это приоритет «Единой России».

— Желаю всем активистам «Молодой Гвардии» благополучия, процветания и дальнейших успехов во всех делах и начинаниях! — заключил лидер кубанских единороссов.