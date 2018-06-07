В Краснодаре подвели итоги предварительного голосования

Организационный комитет по проведению предварительного голосования сформировал итоговый рейтинговый список участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения кандидата в депутаты городской Думы Краснодара шестого созыва по одномандатному избирательному округу №17.

Верхнюю строчку списка занял куратор первичных отделений партии «Единая Россия» в избирательном округе №17 Андрей Анашкин, набравший 53,71 процента голосов его кандидатуру поддержали 2547 избирателей. Вторую строчку занял секретарь первичного отделения партии 21-64, заместитель руководителя Краснодарского местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Денис Гармаш за него отдали голоса 487 жителей округа, что составляет 10,27 процента от всего числа голосов. Совсем немного от него отстал секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» 23-47, помощник депутата городской Думы Краснодара Даниил Пузин он набрал 479 голосов, а именно 10,10 процента всех голосов. Далее в рейтинговом списке расположились Александр Кузько, Алла Залетаева, Игорь Скляров, Игорь Гуляев и Андрей Победа.

Организационный комитет признал предварительное голосование состоявшимся, а это означает, что с наибольшей долей вероятности Андрей Анашкин, как лидер рейтинга по предварительному голосованию, представит партию «Единая Россия» на дополнительных выборах в депутаты городской Думы Краснодара шестого созыва по одномандатному избирательному округу №17, которые состоятся 9 сентября.

— Работа комиссий была организована на высоком уровне. Нарушений в день голосования не выявлено. Комиссии отработали четко и грамотно. Хочу поблагодарить совет секретарей первичных отделений Карасунского внутригородского округа за организацию их работы,— отметил первый заместитель секретаря Краснодарского местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Тимофеев.

Предварительное голосование вызвало большой интерес среди избирателей округа. Всего счетные комиссии на хуторе Ленина и в станице Старокорсунской посетили 4742 человека, явка составила 20,54 процента.