Не было бы счастья, да несчастье помогло

Краснодарец Николай Заруба был профессиональным спортсменом: мастер спорта по прыжкам на батуте, он выступал в Московском цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре. Однажды на тренировке Николай получил травму, приковавшую его к инвалидной коляске. Казалось, жизнь закончена, но тут в его судьбе, благодаря Краснодарскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ, появилась Айнура из Красноярска — и случилась потрясающая история любви…

Неудачный прыжок

Николай Заруба выбрал батут случайно: пришел за компанию с товарищем — и понравилось. Тренировался, участвовал в соревнованиях, стал мастером спорта. Однажды на соревнованиях Николай разговорился со знакомым — так Заруба стал воздушным гимнастом легендарного Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре: гастроли, подготовка новых номеров — и постоянные репетиции на манеже. Номер, в котором участвовал Николай Заруба, назывался «Групповые акробаты с мини-трампами под руководством Сергея Гречушкина».

В 2007 году во время тренировки при выполнении сложного трюка с прыжками Николай упал: «скорая», больница, страшный диагноз «перелом шейного позвонка с полным разрывом спинного мозга». Двадцатиоднолетний мастер спорта по прыжкам на батуте Николай Заруба оказался прикован к постели — в его жизни словно погасили свет, как он сам признается. Надежду дали в Новосибирском НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Сибирского отделения Российской академии наук, куда обратились родственники спортсмена.

Однако для операции и последующего курса лечения и реабилитации потребовалось около десяти тысяч долларов — семья кинула клич о помощи и объявила сбор средств. Всё это время Николай Заруба заново учился жить: потихоньку учился приподниматься, сидеть, держать ложку и вилку — всё то, что прежде не требовало даже малейшего усилия. После долгого лечения Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования выделяет Николаю коляску: сначала спортсмен учился в нее садиться с помощью родных, потом — управлять ею внутри квартиры, затем впервые выехал на улицу.

Ты моя любовь

Как и всем, кто получил травму на работе, Николаю Зарубе Краснодарское отделение Фонда социального страхования предоставило путевку на комплексную реабилитацию в один из санаториев города-курорта Анапы, где специализируются на лечении остаточных явлений травм спинного мозга при наличии признаков продолжающегося восстановления функций и при отсутствии противопоказаний со стороны внутренних органов. Здесь к 27-летнему Николаю не только вернулась надежда на выздоровление, но и пришло личное счастье: он встретил 24-летнюю Айнуру.

— Сама я родилась и жила в Красноярске. В 2005 году, будучи курсантом Сибирского юридического института МВД РФ, получила травму позвоночника. Первые пять лет потратила на активную реабилитацию и в 2012 году, после трудового года, поехала в санаторий «Анапа», где и познакомилась со своим будущем мужем Николаем Зарубой. Мы гуляли по набережной, много общались, смеялись, шутили, провожали друг друга на процедуры и довольно быстро поняли, что уже не можем друг без друга,— вспоминает Айнура Заруба.

Когда пришла пора расставаться, Айнура и Николай уже решили, что будут жить вместе, но вот как это воплотить в жизнь?

— Коля на тот момент даже в коляску не мог сесть самостоятельно, во всём нуждался в посторонней помощи, и мы не имели представления, как два инвалида-колясочника могут жить вместе,— добавляет Айнура.

К тому же ее ждала операция в Германии, но чувства Айнуры и Николая к друг другу оказались сильнее: бесконечные сообщения и звонки, Николай посылал Айнуре в Красноярск за пять тысяч километров букеты цветов, Николай прилетал в гости в Красноярск, а Айнура — в Краснодар.

Новый дом, новая жизнь

— В конце концов после пары лет отношений на расстоянии, когда мы летали из одного города в другой, всё взвешивали и присматривались, где нам проще и удобнее будет жить, в итоге решили вить семейное гнездо в Краснодаре. Постепенно обустроили быт, приспособили к нашим нуждам и особенностям совместную квартиру. Чтобы научиться обходиться без посторонней помощи, поехали вдвоем на реабилитацию, благодаря которой приноровились пересаживаться в коляску без помощи посторонних людей,— продолжает Айнура Заруба.

Уже три года пара живет вдвоем самостоятельно: два года назад Айнура и Николай узаконили свой брак.

— Год назад Коля сел за руль автомобиля, полученного от Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования. Для нас это огромное достижение, поскольку пальцы рук у него полностью без движений, да и мышцы спины практически не работают. Сейчас обустраиваем свою жизнь, отдыхаем и поправляем здоровье: были в Сочи и Крыму — стараемся всегда, когда есть возможность, выбираться к Черному морю,— говорит супруга Николая Заруба.

…Еще в родном Красноярске Айнура была волонтером благотворительного движения «Твори добро». Помогать по мере сил тем, кто нуждается, она продолжила и в Краснодаре — теперь уже вместе с любимым. Они занимаются рисунком и росписью акриловыми красками вместе с юными пациентами отделения онкологии Детской краевой клинической больницы и других клиник.

— Если вы желаете присоединиться к нашим занятиям, мы всегда рады новым волонтерам. А всем, кто, как мы с Николаем, волею судьбы стал человеком с ограниченными возможностями, хочу сказать: не обязательно искать вторую половинку среди здоровых, сознательно отсекая возможность быть с таким же, как и вы. Многие из нас борются за равные права, но при этом пренебрегают толерантным отношением к другим колясочникам,— считает Айнура.

Справка «Кубани сегодня»

Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования обеспечивает пострадавших на производстве кубанцев средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением и другими видами помощи из средств страховых взносов хозяйствующих субъектов. Срок уплаты страховых взносов — ежемесячно не позднее пятнадцатого числа, следующего за месяцем, за который начисляются страховые взносы. Срок подачи отчетности по форме 4-ФСС: на бумажном носителе — не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом; в форме электронного документа — не позднее 25-го числа, следующего за отчетным периодом.

К слову

Мастер-класс по госуслугам

…Дали специалисты сочинского филиала Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования в Центральном районе города-курорта.

По словам директора филиала Инны Мысиной, с предложением провести его к ним обратились сотрудники правоохранительных органов, фиксирующие участившиеся случаи мошенничества. Сотрудники ФСС рассказали о преимуществах получения госуслуг в электронном виде и научили людей с ограниченными возможностями регистрироваться на портале и восстанавливать пароли своих аккаунтов.

Кстати

Как защитить права работников?

Управляющий Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования Александр Рунов выступил на заседании совета Краснодарского краевого профобъединения в Доме союзов, посвященном защите прав работников.

В его работе приняли участие социальные партнеры профсоюзов: представители органов власти и ЗСК, объединения работодателей, территориального фонда ОМС и ПФР. Александр Рунов отметил необходимость тесного взаимодействия лидеров профсоюзов как с трудящимися, так и с работодателями для оптимизации работы своих организаций и госучреждений подобно Фонду социального страхования. Например, это касается работы с электронными больничными листами: по их количеству наш край занимает первое место в Южном федеральном округе. Также управляющий призвал профсоюзы участвовать в таких мероприятиях, как Всероссийская неделя охраны труда, поскольку это дает много полезной информации по повышению эффективности и безопасности работы трудящихся.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО