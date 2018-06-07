Какой ты будешь, «Белая»?

Без году десять лет назад сценарием краснодарки Светланы Бондарь, в основу которого легла ее книга «Край солнца», заинтересовался такой гигант отечественной киноиндустрии, как «Централ партнершип», но не срослось. И вот после нескольких сценариев и телесериала на местном канале Светлана все-таки готовится к съемкам своей первой короткометражной ленты — мистического фильма «Белая».

Грамматиков и Коротков сказали да

В конце апреля в рамках сорокового Московского международного кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь» прошел питчинг дебютантов — защита проектов фильмов их авторами. Его организаторы — Молодежный центр Союза кинематографистов России, Фонд президентских грантов, Национальный фонд поддержки правообладателей получили 816 заявок в четырех номинациях: короткометражное игровое кино, полнометражное игровое кино, документальное кино, телесериалы.

В шорт-лист проектов короткометражных фильмов, допущенных к защите перед жюри под председательством сценариста и педагога Юрия Короткова и кинорежиссера, креативного продюсера Disney в России Владимира Грамматикова, вошло всего семь из 314 работ. И в том числе получасовая мистическая комедия «Белая» ее сценариста и режиссера Светланы Бондарь, которая в третий раз участвовала в питчинге. Она представляла «Белую» вместе со вторым режиссером проекта — москвичом Дмитрием Михеевым и исполнительницей роли Насти, одной из главных героинь, студенткой ГИТИС/РАТИ Татьяной Широковой.

— Почему нужно снять этот фильм? Потому что уникальная по своей красоте природа Кавказского биосферного заповедника — это потрясающая естественная декорация, не использовать которую просто грех. Кино, безусловно, бизнес, но это еще и искусство, призванное воспевать красоту. Вы слышали, наверное, об этническом стиле — стиле бохо. Так вот, фильм «Белая» именно в этом стиле,— так Светлана Бондарь представила свой проект на питчинге дебютантов, по итогам которого компания «График Шторм» подарила проекту сертификат на постпродакшн: цветокоррекцию и сведение звука.

О чем кино?

«Белая» рассказывает о молодом столичном мистике по имени Захар, который во время выхода в астрал подцепил «паразита» и решил обратиться за помощью к ведьме Вере (на эту роль сначала планировать пригласить актрису Мастерской Петра Фоменко Галину Тюнину) — отшельнице, живущей вместе с дочерью Настей в заповеднике у реки Белой. Захар селится в ее доме и постепенно выясняет, что Вера — шарлатанка, но вокруг ее дочери творятся необъяснимые вещи. Фильм напомнит всем нам о том, что иногда удар судьбы — это пинок, направляющий тебя в нужную сторону.

— Сейчас мистическими практиками не занимается только ленивый: кто-то «качает» чакры, кто-то — кундалини. Мы смотрим на этот вопрос: наступило время, когда грань между наукой и мистикой истончилась до предела — порой то, что не можем объяснить, мы относим к мистике. Может, только потому, что ничего об этом явлении не знаем? Как электрон: когда за ним наблюдаешь, он — частица, отвернулся — волна. Когда нечто новое ученые начинают измерять и описывать, оно становится частью науки, ее областью. И наша героиня Вера говорит именно об этом: всё вокруг нас — энергия и энергии, ими просто надо уметь пользоваться,— продолжает Светлана Бондарь.

По мнению второго режиссера «Белой» Дмитрия Михеева, «этот проект оригинальный, неординарный»:

— Я прочел один сценарий Светланы, другой, мы списались — и она сказала: «Это всё ерунда, а вот есть тема…» Я почитал сценарий «Белой» и решил включиться в проект пусть и вторым режиссером, чтобы помочь Свете снять красоту так, как было задумано ею. Потому что все ходы, которые делает Светлана, как будто предвосхищают то, что я хотел сказать.

Инвесторы, ау!

— «Белая» как некий творческий организм, что сам себя собирает: сначала сценарий, который при других обстоятельствах не возник бы, потом второй режиссер. Даже юную актрису на роль Насти Таню Широкову мы случайно нашли в социальной сети «Вконтакте»: не поверив своему легкому выбору, провели заочный кастинг и пришли к выводу, что та, первая, и есть та самая, наша. Чудом было, что на главную роль ее мамы Веры согласилась ведущая актриса Молодежного театра КМТО «Премьера» Людмила Дорошева, а наши мастера hand made, чьи работы будут использовать в фильме,— сами по себе подарок. Единственное, что команде осталось сделать для старта съемок,— привлечь людей, готовых поддержать проект,— считает сценарист «Белой».

Поддержка Краснодарского регионального отделения Русского географического общества у «Белой» уже есть, однако на четырнадцать съемочных смен на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника и в окрестностях станицы Ставропольской требуется около трех миллионов рублей.

— Съемочная группа фактически сформирована, а съемочный период разбит на три части, при этом экспедиционная часть максимально компактна и выделена. Мы очень серьезно относимся к производственной стороне кино, поэтому у нас готовы все соответствующие документы. Основная задача на сегодняшний день — поиск инвестора для проекта,— продолжает Светлана.

По ее словам, авторы «Белой» всё еще в поиске той формы финансирования, которая даст старт проекту: «Если говорить о платформах краудфандинга, то они забирают себе треть собранных средств — из перечисленного всеми желающими миллиона рублей 300 тысяч мы отдадим в виде налогов и процента платформы за ее услуги». Как отметил Дмитрий Михеев, у «Белой» есть не инвесторы, «а скорее частные лица, которые помогают, и фирмы, готовые нам почти бесплатно предоставлять оборудование»: «Но, чтобы красиво снять красоту того же заповедника, надо вложиться немалыми деньгами и трудом десятков людей — операторов, костюмеров, ассистентов, художников».

Досье «Кубани сегодня»

Светлана Бондарь окончила аграрный техникум и Краснодарский институт культуры, работала диктором на Каневской телестудии — первой сельской эфирной студии СССР, телестудии КГИК «Дебют» и Новом телевидении Кубани. Автор детских сказок, комедийного сериала на балачке «Хата с краю», сценария «Кто такая Эллис?» и др. Супруга историка и краеведа Виталия Бондаря.

К слову

Педагог Светланы Бондарь, киновед, член Союза кинематографистов России, профессор кафедры телевидения и радиовещания Краснодарского государственного института культуры Григорий Гиберт после знакомства со сценарием «Белой» отметил, что проект является в некотором роде наследником таких лент, как «Марья-искусница» Михаила Ромма, «Колдунья» Андре Мишеля с Мариной Влади и «Голубой свет» Лени Рифеншталь.

Кстати

В фойе кинотеатра «Монитор Красная Площадь», где недавно прошла презентация «Белой», можно было увидеть выставку предметов и украшений Евгении Жуковой, Ольги Кожиной и Марии Джиа, которые тоже «сыграют» в «Белой»: по сюжету Вера и Настя занимаются изготовлением интересных вещиц и украшений в стиле бохо.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО