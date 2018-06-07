Повесть о настоящем

Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького — труппа трудной судьбы, где «датские» спектакли часто смотрятся как «трудовая повинность» для артистов и для зрителей,— к 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков выпустил драму военных лет «Мартышка» по одноименной повести заслуженного работника культуры России, заслуженного журналиста Кубани и Республики Адыгея Владимира Рунова (не путать с «повестью-тезкой» Франсуа Мориака). И, кажется, смог хоть слегка, но переломить грустную тенденцию.

Киносценарий превращается…

Несколько лет назад Владимир Рунов — тот самый, что был пресс-секретарем первого мэра Краснодара Валерия Самойленко, главой ГТРК «Кубань» и депутатом ЗСК, писал книги и вел «Беседы у догорающего камина», а сейчас интервьюирует знаковых горожан на МТРК «Краснодар»,— написал киносценарий «Мартышка». В нем в предполагаемых обстоятельствах встречались персоналии из учебника истории. Гитлеровский фельдмаршал Пауль Людвиг Эвальд фон Клейст, позже умерший в советском плену, узнавал в станичном пареньке Мартыне Хребто — снайпере, кавалере двух орденов Славы — по прозвищу Мартышка своего внука и освобождал его от угона в Германию.

«В реальной жизни Мартын Хребто в 1943 году застрелил под Новороссийском очень известного немецкого радиокомментатора, который был настоящим идолом, его торжественно хоронили»,— вспоминал Кубани Владимир Рунов. В его так и неснятом киносценарии и спектакле Мартышка (трогательное появление Руслана Копылова) вместе с другом Петькой (прозрачная, как родниковая вода, роль одного из самых молодых артистов труппы Филиппа Душина) попадают к партизанам, потом в школу снайперов. Мартышка, внук егеря и прирожденный стрелок-конструктор, «сочиняет» приделать прицел к противотанковому ружью и тем самым определяет свою дальнейшую судьбу: одним выстрелом он уничтожит фашистский аэродром и заплатит за подвиг жизнью.

Справляться с «датской» постановкой по очень беллетристической и схематичной истории судьба и региональный Минкульт выбрали действующего члена Гильдии режиссеров России Геннадия Николаева — постановщика академической школы, знававшего студентом ГИТИСа золотые времена «Таганки» и Любимова, ставившего в московском РАМТе и еще на десятках сцен. Старшие театралы помнят «Жаворонка (исповедь Жанны д’Арк)» Ж. Ануя и «Филумену Мартурано» Э. де Филиппо в нашем театре драмы, младшие — «Остров» Э. Акопова там же и «Скамейку» А. Гельмана в «Одном театре». Инсценировку для спектакля сделала «вольный мастер» Наталья Малюченко.

Опоздал или подзадержался?

В «Мартышке», кажется, есть всё, чтобы удивить, ошеломить и сбить с ног зрителя: спектакль начинается с кадров кинохроники и видеопроекций (радостно, что у театра есть сложившийся мастер-видеограф Вячеслав Тимчук; говорят, в части хроникально-исторических съемок его консультировал наш титулованный кинодокументалист Валерий Тимощенко) и шумовой атаки, где сплелись разрывы снарядов и вой бомбардировщиков. Под таинственной белой «люстрой» над сценой высится впечатляющая поворотная декорация художника-постановщика Всеволода Громовикова: она становится то горным хребтом, то последним рубежом обороны, то скалистым черноморским берегом.

Вдоль нее, этой довлеющей над сценой махины, Мартышку и Петьку пронесет от удивительно человечного фельдмаршала Клейста (бесконечно великий в попытке наполнить жизнью даже картонного героя народный артист РСФСР Анатолий Горгуль) и плакатно-злодейского полицая Поповского (заслуженный деятель искусств Забайкальского края Юрий Волков) к партизанам, среди которых, конечно, затесался сомнительного качества особист, и дальше прямиком в батарею словно вышедшего из «В бой идут одни старики» капитана Зубкова (Виталий Стеблецов), и сразу — на несущие дух времени масштабные массовые сцены с курсантами снайперской школы и связистками (студенты КГИК и театрального отделения Краснодарского педагогического колледжа).

И здесь художник по костюмам Ирина Шульженко обеспечила зрителю прикосновение к эстетике, знакомой по лентам Николая Анощенко и Бориса Барнета, а майор Мовсесян (заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян) и полковник Колокольников (Алексей Сухоручко) — хоть какую-то, но иллюзию подлинности и достоверности сценической жизни: юноши и девушки влюблены и молоды, отцы-командиры пекутся о них и жалеют, но долг превыше всего... Каким бы неровным и рваным по ритму действия ни был этот спектакль, через его компромиссы и странности вроде мини-шествия «Бессмертного полка» в финале в час по капле все-таки бьет ключ настоящего. Появись «Мартышка» ко Дню Победы и хоть четверть века назад, она всенепременно была бы записана в авангард театрального дела. Впрочем, даже эта «задержавшаяся» между эпохами работа звучит высказыванием на фоне тех постановок, что, бывало, к юбилеям и не только в театре драмы выпускали приглашенные издалека.

Кстати

На премьере «Мартышки» в холле Театра драмы имени М. Горького не только звучали фронтовые песни и песни о той войне, но и работала выставка артефактов эпохи — от оружия до формы из фондов Выставочного зала боевой славы, Краснодарской краевой библиотеки имени А. Пушкина, Художественного музея имени Ф. Коваленко и Историко-археологического музея-заповедника имени Е. Фелицына. Увидеть экспозицию можно будет и на следующем показе спектакля 22 июня.

К слову

Каждая несчастливая семья…

Театр драмы имени М. Горького завершит 98-й сезон еще одной премьерой на основной сцене: 28—29 июня, в 18:30, петербургский режиссер Борис Бирман выпускает комедию «На полпути к вершине» Питера Устинова.

Пьеса британского драматурга русского происхождения написана в 1970-х и описывает конфликт младшего поколения эпохи хиппи и традиционной Британии в лице их родителей. «Комедия о семействе, жизнь которого напоминает смесь анекдотических ситуаций и философских исканий»,— так определяет спектакль постановщик.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото предоставлено Театром драмы имени М. Горького