Разгадку тайны подскажет книга

В издательстве «Раритеты Кубани» увидела свет новая книга известного краснодарского писателя и журналиста Евгения Карманова «Ловушка для императора». Она необычная. Привычные исторические персонажи представлены в новом свете творческих разысканий и архивных находок. Книга посвящена личности российского правителя Павла I и поиску ответов на вопрос, почему жизнь этого неординарного человека закончилась столь трагически. Это уже седьмая книга автора, написанная ярким, сочным языком. Роман «Ловушка для императора» будет интересен всем, кого волнует история нашей страны, ее великая судьба.

С автором Евгением Николаевичем Кармановым беседуем о природе творчества и прежде всего о том, почему была написана книга «Ловушка для императора».

— Евгений Николаевич, вы же много лет проработали на государственном радио и телевидении, были ведущим программ, парламентским корреспондентом… А в печати работали?

— Ну, как говорится, на заре своей юности. Конечно, пришлось крепко потрудиться и в областной газете. Это после школы, потом в армейской газете Московского военного округа, а после университет, пора надежд и дерзаний. Постоянно и продуктивно работал на Всесоюзном радио. Это радиорассказы, композиции, очерки для популярных программ «Пути-дороги сельские», «Земля и люди», «Наш современник». Мои публикации выходили и в центральной прессе: в «Советской культуре», «Труде», «Известиях», «Рабочей трибуне» и других изданиях. Печатались мои очерки с продолжением и в краевой периодике: в «Литературной Кубани», «Вольной Кубани». Ну а когда начал писать книги, сосредоточился на них. В центре размышлений — судьба людская, вера в жизнь, жажда жизни.

— Вы долгое время вели на нашем краевом радио авторскую научно-популярную передачу «Парабола»…

— Это так. Несмотря на то, что в «проклятые» девяностые годы немало было нытья, пессимизма, дескать, Россия погибла и ничего уже нельзя сделать, каюк стране, я верил в будущее и старался донести до сердец своих слушателей оптимизм. Я верю в талант народа. Рядом с нами живут и учатся, смело вступают в жизнь красивые, умные юноши и девушки — будущие инженеры, ученые, хирурги, доблестные воины… На том стоит и стоять будет Русская земля. Мы тоже были молодыми… Теперь их черед! И они еще покажут себя, а ситуация в стране стабилизируется, слава богу. «Парабола» — о мечтах и свершениях, о загадках природы и истории, парадоксах современности, удивительных людях, интереснейших научных открытиях. Несколько авторских программ прошло в воскресных верстках Всесоюзного и российского радио.

Я получал огромное удовольствие от ее создания: она была отдушиной помимо основного общественно-политического направления, которое вел. Кстати, магнитофонные записи почти всех моих передач сохранились. Наш краевой госархив просил переписать их, сделать оцифровку, я не против, но всё как-то со временем не получается. Кстати, сотрудники архива очень помогали мне в моей работе над романом «Ловушка для императора».

— А какие материалы вы искали?

— Я интересовался, в частности, есть ли в нашем архиве письма и указы, которые присылал Павел I. И кое-что интересное нашел. Послание-рескрипт императора Павла Черноморскому казачьему войску в 19-й день февраля 1801 года.

— Кубанцы знали вас прежде всего как журналиста, а как писателя полюбили после выхода в свет книжки «Тмутараканский солнцеворот»…

— Да, читатели встретили хорошо. Не жалуюсь и сейчас. Книга вышла в издательстве «Советская Кубань». И вышел сборник, хочу сказать, с веселыми приключениями. Время тогда было нервное, тяжкое, неоднозначное: девяностые — нулевые… Как-то утром прошел я через проходную Госкомитета ТВ и направился к корпусу, где располагались радийщики, а меня окликает сзади наш главный экономист. «Женя, Женя! — кричит. — Смотри, что я купила». И достает из сумки мою книжку «Тмутараканский солнцеворот». «Где ты могла ее купить? — спрашиваю ее. — Ведь она еще в продажу не поступила — на складе лежит». «Продают около краеведческого музея»,— сообщила она мне. А получилось следующее: время тогда было голодное, и типографские рабочие, чтобы как-то подзаработать, сделали еще один тираж и продали его. Книжка разнообразнейшая, увлекательная, материал необычный, а у печатников безошибочный нюх на добротную книжку, публикацию. Смекнули ребята: это живые деньги. Я написал ее на основе своей программы «Парабола», в ней были и исторические очерки, например, о маршруте святых Кирилла и Мефодия через Тмутаракань, то есть по территории нашего края, к хазарам, неизвестные истории про наших космонавтов и физиках-ядерщиках, рассказы о загадках природы, написанные в детективном жанре, и о многом другом, о чем раньше умалчивали. Я думаю, у всего живого на земле есть свое я. И с этим фактом следует считаться.

А дальше… «Тмутараканский солнцеворот» прочитал тогда спикер кубанского парламента Владимир Андреевич Бекетов и, как-то встретив меня в коридорах законодательного собрания, спросил, не пишу ли я следующую книжку, и если да, то он напишет к ней предисловие. Я ответил, что рукопись уже готова. И это была книга «Бег иноходца». И она действительно опубликована вместе с добрым напутствием Владимира Андреевича.

— А какую из своих ранее вышедших книжек вы для себя отмечаете?

— Самая дорогая моему сердцу книга — «Гуляет кошка по облаку». Я писал ее с большим удовольствием, с интересом, забавой, как будто участвовал в некой игре. И сам иногда не знал, куда она меня выведет, чем всё закончится. Книга состоит из рассказов, есть в ней и небольшая повесть. Есть истории любовные, ласковые, но есть и жесткие, но не жестокие. Истории про добрых людей. Про злюк тоже… И про животных. Букет эдакий. Как сама жизнь человеческая.

— Книгу «Соната по вторникам» вы написали в соавторстве со своей супругой — историком и писательницей Татьяной Кулик. Расскажите об этом.

— В свое время моя жена устроила для музыкальной общественности Краснодара вечер памяти своей старшей сестры Риты Кулик. Она начинала жизненный и профессиональный путь в Краснодаре, была талантливым искусствоведом, профессором Киевской консерватории, одним из создателей украинской энциклопедии искусств. Вечер получился, было много щемящих и веселых воспоминаний, музыки, поэзии, и после него я предложил написать повесть и отредактировать одну из неопубликованных работ Риты Кулик, а супруге — перенести на бумагу свои воспоминания о сестре. Вот так книжка и сложилась, а замечательные иллюстрации для нее сделал художник Виктор Савченко. Кстати, думающий, своеобразный художник и человек.

— Евгений Николаевич, а как уживаются два писателя под одной крышей?

— Нормально. Вот сейчас супруга написала романтическую историю про амазонок. Называется «Царица Тиргатао». Как-то были в историческом музее в Анапе и увидели там небольшую статуэтку царицы амазонок Тиргатао. Эта грозная воительница возглавляла одно из больших приазовских племен, которые жили здесь же на территории нашего края тысячелетия назад. Вот эта статуэтка и стала творческим импульсом.

—А цензором не выступаете?

— Да нет, что вы. Вот редактором могу выступить. Я когда-то набрался, просто черпал из колодца богатого опыта таких известных в Советском Союзе журналистов, как Кондрашов, Потапова, Ефремова… Могу править и свои тексты, и чужие. Редактура — это высший пилотаж. К тому же я не поленился и прошел шлифовку на Московских высших курсах главных редакторов.

— А как пришла идея написать книгу «Ловушка для императора»?

— Хочу сказать, кстати, что на мысль написать ее натолкнул меня твой отец — Владимир Андреевич Адамов. Мой хороший друг, память о нем храню светлую… Мы как-то долго беседовали о тех и иных моментах отечественной истории и в том числе коснулись однажды необычной судьбы оболганного императора Павла I. Я потом года четыре собирал материал. Когда почувствовал, что всё необходимое есть, в голове сложилась книга, сел за письменный стол. Эта книга создавалась легко, потому что мне было очень интересно. Хотя жанр романа требует особенной отделки, конструктивных решений, сюжетных поворотов. Не менее важен ритм произведения. Я подразумеваю музыкальный ритм. Ну и, разумеется, культура языковая, а не вульгаризмы типа а-ля Запад, проникшие уже не только в Москву, но и в Северную столицу.

— Во многих трудах историков и в художественных произведениях императора Павла представляют как взбалмошного, вздорного человека, а на самом деле каким он был?

— Это от безграмотности и бесстыдства. А раньше — от грозных окликов сверху. Действительно, в учебниках истории ему посвящалось немного места — он представал перед взорами юных диктатором и очень нехорошим человеком. Но это и понятно: в свете советской коммунистической идеологии почти все цари были представлены дураками, недалекими людьми и деспотами. На самом деле Павел был образованнейшим, умнейшим человеком, неординарным мыслителем, реформатором. Ярчайшая фигура. И он бы мог много хорошего сделать для России, если бы его подло не убили заговорщики.

Судьба сыграла с Павлом злую шутку. Его мать Екатерина II, захватив власть, не подпускала своего сына к трону. Пошла на хитрость, когда он достиг совершеннолетия, и вместо того, чтобы уступить ему власть, решила его женить. Отправила в Германию, хотя до этого держала его в Павловске, в Гатчине, в гатчинском плену. Его отца императора Петра III ведь убили пьяные, буйные гвардейцы, проложившие дорогу к трону Екатерине. И Павел узнал об этом, что наложило на него свой отпечаток. Но он не смирился и сопротивлялся матери-тирану.

Знаешь, кто первый прибежал к нему на поклон, когда Екатерина скончалась? Платон Зубов, молоденький фаворит его матушки, у которого не было ни стыда, ни совести, а затем и его братья. Били себя в грудь, рыдали, уверяя, что верой и правдой будут служить, присягнули ему, крест целовали, но оказались предателями, активными участниками английского заговора против Павла, который их возвысил, назначил на богатые должности. И злополучной ночью Николай Зубов подло ударил Павла I сзади золотой табакеркой в висок. А организовал заговор английский посол в России Витворт на деньги английского правительства. Многие из заговорщиков не постеснялись потом оставить свои мемуары, например, генерал Беннигсен написал, что в то время, как убивали императора, он якобы ходил со свечей по дворцу и рассматривал картины. И что? Печатали, выдавая за искренность. Оному следовали и другие убийцы. «Колесо мудрости» крутилось долго. И всем было покойно и в двадцатом веке.

Что ж, Павла ненавидела вся екатерининская челядь. Он стал проводить реформы. Начал с барщины — дармовой работы крестьян на помещика. Он сократил ее до трех дней. Разрешил крестьянам торговать своими излишками. Создал для них магазины-склады на случай неурожая. Раздал бесплатно наделы, простил крестьянам все недоимки. Это был небывалый прогресс для России. Ключевский называл Павла антидворянским монархом — в этом-то всё и дело.

Император Павел провел денежную реформу, ведь Екатерина II оставила после себя большие долги — как внешние, так и внутренние. И Павел рассчитался с ними. На Сенатской площади в Санкт-Петербурге он сжег все бумажные ассигнации, выпущенные его матушкой и не имевшие никакой ценности. Он собрал всё серебро в своем дворце и во дворцах своих придворных. Отчеканил новые деньги. Павел сказал: «Я буду есть оловянной ложкой до тех пор, пока не рассчитаюсь с долгами!» Русский рубль сравнялся с заморским талером, имевшим хождение на международном рынке.

Императора невзлюбили гвардейцы, потому что он заставил их соблюдать устав, дисциплину, воинский порядок, заняться делом, а не шляться по балам, в театры да участвовать в пьяных драках и скандалах. Тем более император озаботился, чтобы за нарушениями следовали наказания, вплоть до телесного.

Но в окружении Павла было все-таки немало замечательных людей, например архитектор Баженов, однокашник — генерал артиллерии Аракчеев, тоже оболганный умнейший человек своей эпохи. А Суворов и Кутузов! Николай Львов, его любимый друг — художник, медальер и архитектор. У царя были очень хорошие учителя и наставники: Степан Порошин, Никита Иванович Панин.

Вот многие знают о жарких спорах Павла I с Суворовым. Но спорили они не потому, что один из них был патриотом, а другой нет. Оба любили Отечество и радели о нем. А спорили они, к примеру, об обмундировании солдат. Например, шинель ввел в обиход армии именно Павел I — Суворов как раз сначала выступал против этого нововведения. Встретил сначала недоверчиво, а затем даже усовершенствовал покрой.

Павел слал Александру Васильевичу трепетные записки. Например, следующую: «Граф Александр Васильевич, теперь нам не время рассчитываться. Виновного Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии, мое дело на сие согласиться, а ваше — спасти их. Поспешайте приездом сюда и не отнимайте у славы вашей времени, а у меня — удовольствия вас видеть». Какие люди!

Император прекрасно играл в шахматы. Однажды санкт-петербургская и немецкая газеты опубликовали обращение Павла I к правителям Европы: не надо сражаться, не надо убивать людей — давайте будем играть в шахматы на поле боя. Кто проигрывает, просто-напросто уходит со своим войском — и всё. В ассистенты себе при этом император выбрал Михаила Илларионовича Кутузова.

Стоит вспомнить, что именно Павел хотел заселить русскими пресловутую Аляску, Калифорнию. Создал Российско-Американскую компанию, а сынок Александр I впоследствии отдал эти богатые земли за бесценок. Павел мечтал о совместном с французами походе в Индию, хотел ее отрезать от Англии, лишить Туманный Альбион продовольствия. Атаман Донского войска генерал Орлов возглавил этот поход. Но Павел I был убит, и всё сорвалось. Известно, что император Наполеон одобрил эту идею и планировал выделить многотысячную военную экспедицию в помощь русским казакам.

Кстати, Павел I — единственный наш российский монарх, который издал закон о престолонаследии. До него ничего подобного не было.

— Павел I был ли когда-нибудь счастлив?

— Он был счастлив в своих детях. Вторая его жена Мария Федоровна, тоже немка, как и первая, родила ему десять детей. У него были очень умные, образованные, очаровательные дочери, которые составили партии многим правителям Европы. Счастлив был в военных победах Суворова, в строительстве Михайловского дворца, храмов по собственным архитектурным проектам.

— А император Александр I чувствовал свою вину за убийство отца?

— Конечно, чувствовал. Да, он участвовал в заговоре. Но просил не убивать отца, думал, что Павел, отрекшись от престола, снова будет жить под надзором в Гатчине… Через год после трагедии по настоянию императрицы — матери Марии Федоровны Александром I были высланы все заговорщики из Северной столицы.

— Евгений Николаевич, вы попытались создать в своей книге максимально достоверный образ Павла I?

— Да, конечно. Надо восстановить доброе имя правителя, который много хорошего сделал для своего народа, но вызвал этим гнев, злобу, нелюбовь придворных, продавшихся англичанам, и за это поплатился жизнью. Я ничего не придумывал — всё написано на основании исторических трудов и архивных документов. «Благородный, рыцарский характер»,— отзывался о Павле Первом писатель Лев Толстой, а Александр Пушкин называл императора романтическим героем. Император, которого при жизни называли народным царем. Царь-реформатор… Это всегда драма, иногда трагедия… Но ищущий да обрящет. Правда, путь его тернист и долог, а жизнь коротка, как вздох младенца. Но мечта установить справедливость, устроить всеобщее благо превыше всего. Велика честь служить Отечеству. Именно император Павел I обсуждал проект первой Конституции России со своим наставником графом Никитой Ивановичем Паниным. Предлагался выборный всеми сословиями Сенат, облекаемый законодательной властью, а царю — власть исполнительная. Предусматривалось поэтапное освобождение крепостных людей. Предисловие к ней «Рассуждение о непременных государственных законах» написал знаменитый комедиограф Фонвизин. Судьба первой Конституции полна приключений и тайн. Но сохранилась, уверяют, чудом. В дальних архивах.

— Насколько я поняла, сейчас вы завершаете работу еще над одной книгой?

— Да. Это сборник рассказов и повестей — о сегодняшнем дне, о любви и поиске себя в этом сложном яростном мире. Но я хочу еще дописать две вещи: историю с греческими мотивами из моего бытия на острове Крит и рассказ о гибели великого итальянского художника-мятежника Караваджо… Впрочем, всяк Еремей себя разумей. Творчество — это всегда нечто исповедальное, сокровенное.

— Новых творческих удач вам, Евгений Николаевич!

Беседовала Марина АДАМОВА