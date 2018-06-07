На защите прав пациентов

Если в поликлинике вы не можете записаться к врачу, вас необоснованно просят оплатить медицинскую помощь или вы столкнулись с другими сложностями, помните, что полис обязательного медицинского страхования гарантирует своему владельцу поддержку как в простых, так и в самых сложных вопросах получения бесплатной медицинской помощи,— просто обратитесь к страховому представителю вашей страховой компании.

«АльфаСтрахование-ОМС», входящее в ТОП-5 крупнейших страховых медицинских компаний страны, уделяет особое внимание защите прав застрахованных граждан. За 2017 год специалистами краснодарского филиала компании было принято и обработано более полумиллиона обращений застрахованных граждан.

От записи до диспансеризации

На сегодняшний день в системе ОМС завершено создание трехуровневой системы защиты прав застрахованных граждан. Страховые представители 1-го уровня предоставляют справочную информацию, проводят телефонные опросы, выполняют регистрацию и маршрутизацию обращений граждан. Страховые представители 2-го уровня осуществляют информационное сопровождение застрахованных лиц при получении медицинской помощи, работают с обращениями граждан, требующими более детального разъяснения или анализа, проводят информирование о диспансеризации, которую в системе обязательного медицинского страхования каждые три года могут пройти все застрахованные. И наконец, страховые представители 3-го уровня, или, как их еще называют, врачи-эксперты, участвуют в разрешении конфликтных ситуаций, рассмотрении жалоб застрахованных лиц, в проведении экспертизы качества оказания медицинской помощи, соблюдении сроков и профиля госпитализации пациентов.

Страховые представители стали настоящими помощниками населения в вопросах получения медицинских услуг. Как результат граждане начали чаще обращаться в свою страховую компанию за разъяснениями и защитой своих законных прав.

Как это бывает

Рассмотрим на примерах, как это бывает: на телефон единого информационного центра обратилась жительница г. Краснодара по вопросу предварительной записи на прием к неврологу в городскую поликлинику. Гражданка пришла в лечебное учреждение с резкой болью и онемением в руке, но в приеме было отказано по причине отсутствия талона. Пациентка позвонила по телефону страховому представителю ООО «АльфаСтрахование-ОМС» — и совместно с начмедом был решен вопрос о приеме неврологом.

Другой пример: у ребенка в течение четырех дней держалась температура до сорока, наблюдалась боль в горле при глотании и появились язвы на слизистой во рту. Родители вначале проводили лечение самостоятельно. Позвонив в поликлинику, услышали отказ в вызове врача на дом. При обращении в страховую компанию страховым представителем совместно с заведующей педиатрическим отделением был решен вопрос об осмотре ребенка в срочном порядке на дому педиатром. С диагнозом герпетическая ангина маленький пациент был направлен на госпитализацию в больницу.

Компетентно

«Если вы столкнулись с различными нарушениями при оказании медицинских услуг, не стесняйтесь обращаться в свою страховую компанию. Не оставайтесь один на один со своей проблемой. Новый уровень качества сервиса доступен для всех застрахованных в нашей компании. Страховые представители оказывают содействие гражданам при обращении к ним в поликлиниках и по телефону единого информационного центра 8-800-555-10-01»,— обращает ваше внимание директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование-ОМС» Нина Полушкина.

Сервис компании

Клиенты «АльфаСтрахование-ОМС» вместе с полисом ОМС единого образца могут получить сервисную карту. Данная карта не заменяет полис ОМС, но содержит всю необходимую информацию о застрахованном лице: ФИО, дату рождения, номер полиса ОМС, наименование страховой медицинской организации и телефон ее горячей линии. Таким образом, сервисная карта позволяет застрахованному оперативно узнавать номер своего полиса ОМС и использовать его, например, при обращении в лечебно-профилактическое учреждение или на сайте «АльфаСтрахование-ОМС».

Сервисная карта имеет стандартный размер пластикового полиса или любой другой банковской карты, оформляется бесплатно. Для наших клиентов компании-партнеры приготовили скидки и системы лояльности, которыми может воспользоваться каждый застрахованный при предъявлении сервисной карты. Обращаем ваше внимание на то, что при обращении за медицинской помощью застрахованному лицу следует иметь не только сервисную карту, но и бумажный полис обязательного медицинского страхования.

Максим СОКОЛОВ

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