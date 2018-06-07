Наука сеять и жать помогает

Практически полностью завоевав поля Кубани, краснодарская селекция активно расширяет географию своего присутствия. В станице Ленинградской на базе Северо-Кубанской сельскохозяйственной опытной станции — филиала ФГБНУ «НЦЗ имени П. П. Лукьяненко» прошел день поля для аграриев Ростовской области.

Программа таких мероприятий краснодарскими селекционерами откатана до мелочей. В прошлом году семена с опытной станции приобрели для посева представители девяти областей страны: Тульской, Орловской, Саратовской, Волгоградской, Курской и других. Что касается хозяйств Ростовской области, то с их стороны наблюдается прямо-таки ажиотажный интерес к сортам краснодарской селекции. Это неудивительно, если учесть, что полученный в Ростовской области рекордный урожай прошлого года, по словам фермеров из соседнего региона, стал возможен во многом благодаря кубанским семенам. Из-за высокого спроса на новые открытия науки и пришлось проводить специальный день поля для ростовчан, на который приехало 78 хозяйств из восьми районов соседней области.

Во время короткой презентации директор опытной станции кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Гукалов рассказал о новых сортах, выведенных кубанскими учеными под руководством академика Людмилы Беспаловой:

— Со многими из вас мы давно знакомы, с другими видимся впервые, но я уверен, что наше сотрудничество будет расти и расширяться. Потому что мы трудимся для вас — людей, работающих на земле. Плотное общение с производителями помогает четко понять, что нужно сельскому хозяйству сегодня, и быстро поставлять аграриям те сорта и технологии, которые максимально подходят для их хозяйств. Сегодня мы готовы представить новые, адаптированные к различным природным условиям и агротехнологиям сорта пшеницы, тритикале, гороха и кукурузы, а также объясним, как получать максимальные урожаи, используя достижения краснодарской селекции. И хочу напомнить одну истину: за счет внедрения новых сортов, то есть в результате сортосмены, увеличение урожайности может достигать более 15 процентов.

Особый интерес руководители и агрономы хозяйств проявили к диаграмме, касающейся сортов, устойчивых к фузариозу — болезни зерновых, которая доставляет большие неприятности сельхозпроизводителям.

«Устойчивые и умеренно устойчивые, рекомендуются к посеву после кукурузы на зерно: „адель”, „сила”, „таня”, „безостая 100”, „велена”, „веха”, „маркиз”, „караван”… Умеренно восприимчивые, допускается их размещение после кукурузы на зерно: „антонина”, „баграт”, „юка”, „анка”, „гурт”, „алексеич”, „граф”, „сварог”»,— такая запись появилась во многих блокнотах собравшихся в зале Северо-Кубанской сельскохозяйственной опытной станции.

А после теоретической части последовала практическая — выезд в поля.

Сначала руководителям и агрономам были представлены семенные посевы гороха сорта «старт», который устойчив к полеганию и пригоден для уборки комбайном. Следующим объектом показа стали поля с посевами среднераннего гибрида кукурузы сорта «краснодарский 292». Они вызвали особый интерес ростовских аграриев, поскольку для Ростовской области ценно именно то, что сорт маловосприимчив к болезням и полеганию, к тому же обладает высокой засухоустойчивостью.

О всех тонкостях возделывания нового гибрида и плодородии почв дала консультацию доктор сельскохозяйственных наук Светлана Баршатская. Научный сотрудник агрохимлаборатории Ирина Григоренко рассказала о роли влияния микроэлементов на развитие кукурузы. О новых сортах озимого ячменя, тритикале и гороха коллегам рассказал кандидат сельскохозяйственных наук главный агроном опытной станции Алексей Любченко. Внимание ростовчан привлек и кондитерский сорт подсолнечника «белочка», поскольку в Ростовской области под данную культуру отведены большие площади.

— А теперь самое интересное: поля с нашей пшеницей и ячменем,— приглашает коллег Виктор Гукалов.

Ростовчане буквально забросали вопросами консультантов — кандидатов сельскохозяйственных наук заведующую отделом селекции Анну Васильеву и старшего научного сотрудника Светлану Новикову. Специалисты-аграрии интересовались и сроками сева озимой пшеницы, и отзывчивостью сортов на дробную прикормку и так далее. Беседа в поле затянулась более чем на два часа…

И по дороге обратно в автобусе шло бурное обсуждение увиденного, услышанного, пощупанного своими руками.

— В прошлом году впервые взял семена озимой пшеницы на опытной станции — сорта «гром», «безостая 100» и «антонина». Теперь на день поля с собой взял товарища из соседнего Сальского района и сына, который «фермерует» в Зерноградском районе. Вот хотел бы взять на пробу сорт «кавалерка». Да и как иначе, коль хутор у нас носит название Кавалерский в Егорлыцком районе,— делится ростовский фермер Алексей.

— А я три года назад перешел с донских сортов на краснодарские пшеницы, ячмени и тритикале,— вторит ему еще совсем молодой фермер, на вид не более 35 лет. — Так вот урожайность была 45 центнеров, а теперь ниже 60 не опускается. У нас лучше всего себя проявляют сорта пшеницы «таня», «юка» и «баграт». Вот приехал что-то новое приобрести. Особо сегодня приглянулись «дуплет», «граф» и «маркиз»: больно колос у них красивый.

Лишь после завершения этого оживленного мероприятия удалось взять небольшое интервью у директора опытной станции Виктора Гукалова.

— Сегодняшний день доказывает, что краснодарской селекции в пшенице нет равных не только в России, но и далеко за ее пределами?

— И в пшенице, и в ячмене, и в тритикале, и в кукурузе краснодарская селекция на сегодня лучшая в стране и одна из самых передовых в мире. Это факт, с которым уже никто не спорит. Наша опытная станция входит в Национальный центр зерна (ФГБНУ «НЦЗ имени П. П. Лукьяненко». — Здесь и далее в скобках прим. авт.), и мы работаем под руководством КНИИСХа (Краснодарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени П. П. Лукьяненко), что позволяет использовать колоссальный опыт селекционеров прошлых лет и огромный научный потенциал. К слову: не реже раза в месяц, а как правило, чаще к нам приезжает с научной группой академик Людмила Беспалова. Со стороны НЦЗ в лице его руководителя академика Александра Романенко мы тоже получаем всяческую поддержку. Это очень важный момент, без которого трудно было бы добиться результатов, которыми сегодня наша опытная станция может гордиться. И, конечно, самое главное — это люди! Они замечательные, верные своему делу, ведь селекция — это очень сложный труд: на выведение нового сорта уходит от пяти до семи лет. У нас трудятся настоящие специалисты, среди которых доктор наук, шесть кандидатов и восемь научных сотрудников.

— В чем особенность работы на опытной станции?

— Во-первых, мы изучаем сорта на зимостойкость на стеллажах. Зимостойкость — это проверка семян в естественных условиях. Проще говоря, материал находится на стеллажах под открытым небом и испытывает на себе все превратности нашего климата. Затем путем селекции мы получаем сорта пшеницы, ячменя, тритикале, которые максимально эффективны именно в наших условиях. Кстати, европейская селекция не акцентирует внимания на зимостойкости, потому что там нет таких суровых природных условий. Как следствие их сорта нередко пасуют перед нашими зимами.

Вот наша опытная станция, которая существует уже 71 год, появилась здесь неслучайно. Павел Пантелеймонович Лукьяненко специально выбрал для этих целей Ленинградский район, так как он находится на стыке природных условий Краснодарского края и Ростовской области. То есть наша станция расположена идеально и с точки зрения агрономических законов, и географически для того, чтобы создавать сорта сразу для двух крупнейших сельскохозяйственных регионов да и всей европейской части России. В этом особая ценность нашей станции.

— Семена пшеницы, ячменя, тритикале, выращенные на вашей станции, более чем востребованы: доказательством тому служит хотя бы сегодняшний день поля. Но зачем в таком случае заниматься кукурузой, горохом и другими культурами?

— Может, это прозвучит немного пафосно, но мы думаем о продовольственной безопасности нашей страны. Невозможно жить вне политики. Что бы там ни говорили, но сегодня Россия находится в состоянии блокады по ряду направлений, и поэтому очевидно, что все семеноводство должно быть российским. Сегодня же пока мы вынуждены закупать за границей семена овощей, в том числе свеклы, и ряда других важнейших культур. Но никто не может прогнозировать, что новые санкции или какие-то другие негативные моменты не прервут эти связи. Поэтому семеноводство — это продовольственная безопасность страны, а мы стоим на ее страже и будем всячески ее укреплять. Такой видится наша задача-максимум.

Евгения ВОЛЬСКАЯ, Игорь ПРИЛУКИН