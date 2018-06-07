«Макдоналдс»: реальная поддержка учащейся молодежи

Более 60 процентов сотрудников компании «Макдоналдс» в России — студенты, которые успешно совмещают свою работу в ресторанах с получением высшего или среднего специального образования. А в конце учебного года компания награждает именными стипендиями тех, кто показывает отличные результаты в работе и учебе. В Краснодаре традиционная церемония награждения объединила одиннадцать студентов — сотрудников «Макдоналдс» из Армавира, Геленджика, Краснодара и Сочи.

Родители и преподаватели стипендиатов отметили, что работа в компании учит ребят уважительно относиться к труду, умению трудиться в команде, ответственно принимать решения, планировать свое время, понимать потребности людей и заботиться о них.

— За восемнадцать лет реализации программы поддержки образования в России стипендиатами стало более 4000 сотрудников, суммарный объем средств, направленных на программу, превысил 63 миллиона рублей. В этом году на выплату именных стипендий своим сотрудникам компания направит около семи миллионов рублей,— сказал менеджер по производству ООО «Макдоналдс» Артем Пугачев. — В компании начинали или начинают свою карьеру люди самых различных профессий: будущие экономисты, химики, врачи, юристы, педагоги, менеджеры. Причем немало ее сегодняшних руководителей начинало трудиться именно в студенческие годы, совмещая учебу с работой. И это доказывает: работая в «Макдоналдс», можно добиться высоких результатов без отрыва от учебы.

Конечно, это непросто — одновременно трудиться и учиться, но когда это делают с удовольствием и старательно, то можно достичь высот. В этом году стипендиатами стали именно такие девушки и юноши, которые успешны не только в учебе, но и в сфере гостеприимства. Мы оценивали ребят по многим показателям, анализировали их предложения по улучшению работы компании в целом или отдельно взятого ресторана. В итоге лауреатами программы поддержки образования «Макдоналдс» стали те, кто хочет профессионально расти и развиваться вместе с компанией. Поэтому мы их поддерживаем и гордимся их успехами, доверяя ребятам будущее нашего бизнеса.

Один из стипендиатов — студент третьего курса Кубанского государственного аграрного университета Василий Глизнуца, который участвовал в проекте и в прошлом году.

— Очень важно, чтобы работодатель высоко оценивал успехи с самого начала твоей работы. Это не только приятно, но и волнующе,— отметил Василий Глизнуца. — Работая в «Макдоналдс», ежедневно хочется расти, развиваться. Ведь именно здесь новичков не ругают, а поддерживают, поощряют, относятся к ним очень дружелюбно. Мало того, оценивают не только работу в самой компании, но и твои успехи вне ресторана или офиса. Моя стипендия по программе поддержки образования — тому подтверждение. А по программе «Растим Таланты» я смогу пройти стажировку в отделе маркетинга в центральном офисе «Макдоналдс» в Москве! Да, это уже другая работа — офисная, но меня интересует новое. Это же очень интересно: пройти престижную трехмесячную практику по своей специальности и набраться опыта.

— Программа поддержки образования «Макдоналдс» — большой проект, который очень помогает целеустремленным и пытливым молодым сотрудникам,— добавила студентка Кубанского государственного университета Екатерина Сокольская. — Прекрасно, что компания реализует корпоративную стратегию по обучению молодых кадров с нуля. И кадры эти имеют прекрасную возможность успешно совмещать учебу и трудовую деятельность. В пользу работы для студентов в «Макдоналдс» гибкий рабочий график, бесплатные обучающие программы, мастер-классы. А именная стипендия помогает продолжать обучение и профессионально развиваться. За год я стала менеджером, и в моих долгосрочных планах продолжить работу в «Макдоналдс». Могу с полной уверенностью сказать, что я нашла себя именно в этой компании, где трудится профессиональный и дружный коллектив, дарящий своей работой только хорошее настроение нашим гостям.

Михаил МУСАЕВ

Фото Константина СЕМЕНЦА

Артем Пугачев: «Лауреаты программы поддержки образования „Макдоналдс” успешно совмещают учебу и работу. Мы ценим каждого нашего сотрудника, поддерживаем их желание расти и развиваться вместе с нами, гордимся их успехами и доверяем им будущее нашего бизнеса».