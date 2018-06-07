Изменения в автодвижении

С 25 июня по четной стороне ул. Кубанская Набережная, на участке от домовладения №222 до ул. им. Тургенева, будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобильного транспорта.

Изменения в организации движения автотранспорта на улице вводятся для увеличения пропускной способности улицы и обеспечения безопасности дорожного движения на этом участке с интенсивными потоками транспортных средств. Водителей просят быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ.

Работы по установке дорожного знака «Остановка запрещена» должны быть выполнены до 25 июня, вместе с ним будет установлен знак дополнительной информации «Работает эвакуатор».