На «ЕвроХим-БМУ» отметили День химика

Белореченский химзавод является важнейшим предприятием района и края. Достаточно сказать, что на нем трудятся люди, связавшие свою жизнь с химической промышленностью на Кубани. Поэтому неудивительно, что поздравить заводчан с профессиональным праздником приехало огромное количество гостей. Но начался праздник… с инструктажа по технике безопасности. Возможно, на каком-то другом предприятии это и было бы воспринято как ненужное дополнение в столь торжественный день, но только не на «ЕвроХим-БМУ».

Здесь безопасность является одним из основополагающих принципов. Затем на сцену поднялся первый заместитель руководителя Департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой:

— От имени администрации Краснодарского края я хочу поздравить всех с праздником. Я обращаюсь к вам, коллеги, потому что всегда и везде идем рука об руку. Мы радуемся вашим успехам, вместе преодолеваем трудности и так далее.

Не будет никаким преувеличением, если скажу, что ваше предприятие является гордостью края. И мы будем делать всё, чтобы создавать условия для дальнейшего и плодотворного развития. На роли завода «ЕвроХим-БМУ» для жизни территории особо остановился глава Белореченского района Дмитрий Федоренко:

— Уважаемые ветераны и работники завода, я хочу пожелать вам здоровья, увеличения объемов, еще большего роста благосостояния, хотя зарплаты на вашем предприятии очень достойные. Хочу отметить, что сегодня внешнеполитическая и экономическая обстановка создает значительные проблемы для развития предприятия. Тем не менее даже в этих условиях движение вперед не прекращается. И отдельная благодарность жителей всего Белореченского района за те социальные проекты, которые было бы невозможно реализовать без вашего участия. Нам очень повезло, что такой прекрасный завод находится на нашей земле и помогает делать жизнь лучше.

Дмитрий Федоренко и председатель районного Совета депутатов Татьяна Марченко вручили почетные грамоты главы администрации района машинисту котлов энергетического цеха Светлане Хрюкиной и слесарю по ремонту подвижного состава железнодорожного цеха Игорю Фрогу.

— Я недавно был на учебе по линии ГО и ЧС и в очередной раз испытал гордость, потому что Белореченский химзавод приводили как пример производства, где действуют высшие стандарты требований по экологии и безопасности. Это действительно так. Достаточно посмотреть на территорию перед заводом: чувствуется рука настоящего хозяина. Вы — наша гордость! — выступил глава Белореченска Александр Шаповалов, после чего совместно с председателем городского Совета депутатов Асланом Цику вручили благодарственное письмо главы администрации города водителю автомобиля цеха механизации и складирования фосфогипса Сергею Новикову.

Председатель Краснодарской краевой организации «Росхимпрофсоюз» Светлана Лосева тоже приготовила поздравления:

— От имени всех химиков России желаю здоровья, счастья и на этой очень достойной зарплате не останавливаться. Ваша профсоюзная организация награждается почетным дипломом за активное участие в отраслевом профсоюзном движении и в связи со столетним юбилеем профсоюза химиков России.

Затем Светлана Лосева и председатель первичной профсоюзной организации ООО «ЕвроХим-БМУ» Владимир Иеронимос наградили особо отличившихся сотрудников завода. Совместные дипломы Российского союза химиков и Росхимпрофсоюза получили: аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции цеха сложных минеральных удобрений №1 Наталья Плотникова, аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции цеха экстракционной фосфорной кислоты Самвел Григорян и оператор ДПУ энергетического цеха Оксана Байкалова.

Дипломов Российского союза химиков удостоились водитель автомобиля цеха механизации и складирования фосфогипса Алексей Бондаренко и аппаратчик осаждения цеха экстракционной фосфорной кислоты Екатерина Савченкова. Почетный знак Росхимпрофсоюза первой степени получил главный специалист энергетического цеха Сергей Гончаров, а почетный знак Росхимпрофсоюза второй степени был вручен бухгалтеру профсоюза Татьяне Калайде. Почетной грамотой Росхимпрофсоюза награжден электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического цеха Алексей Луценко.

Горячими аплодисментами заводчане встретили появление на сцене исполнительного директора ООО «ЕвроХим-БМУ» Сергея Клявлина:

— Нам есть о чем сказать. О людях, которые работают у нас на заводе, об их семьях. О достижениях прошлого года и планах на будущее. В действительности на Сочинском форуме три года назад мы подписали соглашение о том, что мы планируем вложить в развитие «ЕвроХим-БМУ» двадцать миллиардов рублей за семь лет.

Мы планируем увеличить мощности по выпуску серной кислоты, фосфорной кислоты — планов много. И даже в непростых экономических условиях, в которых оказалась вся промышленность России, наши планы хоть и амбициозны, но вполне реальны. Я говорю это с полной уверенностью, потому что наш коллектив — это союз единомышленников, работающих на общий результат.

Первыми Сергей Клявин поздравил сотрудников, чьи портреты были занесены в этом году на заводскую Доску почета: начальника отдела охраны окружающей среды Людмилу Семенову, слесаря по КИПиА цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Федора Суклышкина, заместителя начальника сернокислотного цеха Андрея Садового, аппаратчика рассева цеха сложных минеральных удобрений 1 Ирину Мельникову, начальника отделения цеха сложных минеральных удобрений 1 Сергея Адаменко, водителя автомобиля цеха механизации и складирования фосфогипса Алексея Любченко, инженера по ремонту цеха экстракционной фосфорной кислоты Алексея Канищева, аппаратчика экстрагирования цеха экстракционной фосфорной кислоты Евгения Капустина, электромонтера оперативно-выездной бригады энергетического цеха Наталью Исаеву, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического цеха Александра Пискунова, аппаратчика химводоочистки электростанции энергетического цеха Светлану Головко, контролера качества продукции и технологического процесса централизованного отдела технического контроля — испытательного центра Татьяну Лисобой, машиниста тепловоза железнодорожного цеха Сергея Суворова и товароведа цеха комплектации оборудования и складского хозяйства Татьяну Дементьеву.

Почетные грамоты ООО «ЕвроХим-БМУ» из рук исполнительного директора получили: оператор ДПУ в химическом производстве цеха сложных минеральных удобрений 1 Егор Няшин и контрольный мастер централизованного отдела технического контроля — испытательного центра Марина Новикова. Благодарственных писем ООО «ЕвроХим-БМУ» удостоились: главный специалист административного отдела Дмитрий Гриценко, аппаратчик плавления сернокислотного цеха Владислав Рубахин, аппаратчик очистки сточных вод энергетического цеха Ольга Ерохина, оператор по обработке перевозочных документов железнодорожного цеха Светлана Тычина.

Далее на сцену поднимались сотрудники, которые победили в конкурсе «Лучший по профессии». В номинации «Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве (производство серной кислоты)» третьего места удостоился Самвел Богосьян, вторым стал Иван Махов, а первое место заняла Марина Малькова. В номинации «Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве (производство экстракционной фосфорной кислоты)» бронзовым призером стал Остап Беликов, серебро досталось Олегу Петину и золото завоевал Владимир Олейников. В номинации «Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве (производство сложных минеральных удобрений)» третье место у Владимира Аникина, второе у Егора Няшина и первое — у Дмитрия Штабенко. В номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» бронза у Виктора Рериха, серебро у Сергея Демина и пальма первенства у Михаила Осовика. В номинации «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» места распределились следующим образом: третье место — Виктор Чумаков, второе — Игорь Мухамадуллин, первое — Владимир Зуев. Призеры в номинации «Лаборант химического анализа/контролер качества продукции и технологического процесса»: бронза у Виктории Ждановой, серебро у Дарьи Грецовой, золото у Натальи Асоян.

После Сергея Клявлина на сцену поднялся глава Южненского сельского поселения Виталий Россов. Он наградил работников, которые принимали участие в установке на мемориале Боевой Славы хутора Ивановского танка Т-80БВ ко Дню Победы. Благодарственные письма получили сотрудники цеха механизации и складирования фосфогипса: механик Антон Ефремов, машинисты экскаватора Андрей Иргизнов, Николай Панченко, Юрий Харламов. Также благодарности главы Южненского сельского поселения удостоился главный специалист отдела по связям с общественностью Дмитрий Литвин за закупку танка и передачу его администрации Белореченского района.

Начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Белореченского района Альберт Папазян вручил исполнительному директору Сергею Клявлину кубок за первое место в смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций Кубани.

Завершилось празднование Дня химика на знаменитом предприятии концертом, в котором приняли участие и профессиональные артисты Дворца культуры химиков из города-побратима Невинномысска, и сотрудники завода.

Илья ПРИВАЛОВ

фото Константина СЕМЕНЦА