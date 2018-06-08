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СЮЖЕТ ДНЯ

12 команд Знатоков сразились в интеллектуальном поединке

Пятница, 08 июня 2018 18:55
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12 команд Знатоков сразились в интеллектуальном поединке

30 мая в ресторане ««Grand City Hall» БКС Премьер совместно с РЕНОМЕ Онлайн провели игру в формате Мозгобойни. 12 команд Знатоков сразились в интеллектуальном поединке, насладились винами Chateau Tamagne, живой музыкой в исполнение автора и композитора Виктории Вечера, захватывающей игрой, новыми деловыми знакомствами и зарядились отличным настроением.

Победители и участники игры получили подарки от партнеров мероприятия, было разыграно несколько сертификатов в Эксперт-Клинику Эстетической Медицины «Триера», сертификаты в Клуб Загородного Отдыха в станице Северской, а также индивидуальную конную прогулку в «РАНЧО У ИВАНЫЧА» и коллекционное вино бренда Chateau Tamagne, винодельни Кубань-Вино. Организаторы мероприятия: БКС Премьер, РЕНОМЕ Онлайн Партнеры мероприятия: Клуб Загородного Отдыха, «ТРИЕРА» — косметологическая клиника в Краснодаре, бренд Chateau Tamagne, винодельня Кубань-Вино, Ранчо «У ИВАНЫЧА». #bcspremierkrasnodar #renomeonline

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