ОНФ внес в Госдуму законопроект, смягчающий требования к редакциям печатных СМИ по отправке обязательных экземпляров газет

Депутаты – представители Народного фронта внесли в Госдуму законопроект, увеличивающий срок доставки обязательного экземпляра каждого номера газеты или журнала до 30 дней. Это позволит минимизировать случаи, когда небогатые региональные редакции подвергаются крупным штрафам за нарушение порядка представления обязательного экземпляра.

Тему, связанную с обязательным экземпляром печатных изданий, журналисты неоднократно поднимали на медиафорумах Народного фронта. Сейчас закон «Об обязательном экземпляре документов» обязывает редакции печатных СМИ направлять экземпляры своей продукции в различные федеральные, региональные и муниципальные учреждения на хранение непосредственно в день выхода тиража. Редакциям печатных газет приходится рассылать до 15 экземпляров, а журналов – до 20.

Для небогатых региональных СМИ сама обязанность рассылать газеты и журналы по ведомствам приводит к немалым расходам. Еще больше редакции беспокоит то, что они должны отправлять экземпляры в день выхода тиража, в том числе в субботу, когда «Почта России» работает далеко не везде, а за нарушение этой обязанности предусмотрен штраф до 20 тыс. руб.

В начале апреля на площадке Госдумы активисты Народного фронта организовали встречу с представителями Минкомсвязи России, Роспечати, Роскомнадзора, Российской книжной палаты, а также с сотрудниками печатных СМИ. Участники обсуждения согласились с тем, что надо увеличить срок доставки обязательных экземпляров, и предложили в качестве разумного варианта – месяц со дня выхода тиража газеты или журнала.

Эксперты ОНФ подготовили проект поправок в закон «Об обязательном экземпляре документов», по которому редакции печатных СМИ должны направлять обязательный экземпляр в течение 30 дней. Это позволит существенно снизить риски для редакций получить штраф на нарушение сроков доставки обязательного экземпляра, а также оптимизировать связанные с доставкой организационные издержки.

Разработанный ОНФ законопроект был одобрен профильными ведомствами – Минкомсвязью России, Роскомнадзором и Роспечатью.

«Журналисты печатных СМИ много лет говорят о том, что существующие сейчас требования затрудняют их работу. При этом стоит особо подчеркнуть, что смягчение условий рассылки обязательных экземпляров не нарушит ничьих прав и ни для кого не ухудшит ситуацию», – отметил член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Николай Будуев.

«Редакции региональных и муниципальных газет и журналов с нетерпением ждут этих поправок, – рассказала руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко. – Закон не менялся в этой части с 1994 г. Тогда требование об обязательном экземпляре было оправдано необходимостью собирать и анализировать информацию о том, что происходит в стране. Но сегодня информация, которую публикуют издания, гораздо быстрее распространяется через интернет, чем с помощью «Почты России». Да и анализировать ее зачастую удобнее с помощью электронных систем».

По мнению Натальи Костенко, предоставление обязательного экземпляра сегодня важно лишь для ведения статистики выхода печатных СМИ в стране, архивов и научно-исследовательской деятельности. «Оперативность для этого не нужна, и у сотрудников редакций в день выхода номера нет необходимости бежать на почту с пачкой свежих газет, чтобы спастись от штрафа. Мы надеемся, что Госдума пойдет журналистам навстречу и законопроект будет принят в самое ближайшее время», – резюмировала Костенко.

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