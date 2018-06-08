Водопадов будет больше

В горах Сочи «откроют» новые водопады. Горный курорт «Роза Хутор» продолжит развивать существующий Парк водопадов «Менделиха». Он расположен на южном склоне хребта Аибга и состоит из восьми водопадов, самый высокий из которых – 70 метров. Пока для туристов доступны первые три – здесь проложена специальная тропа, оборудованы смотровые площадки с перилами и зоны для фото.

- Мы развиваем природный Парк водопадов. В этом году мы еще добавим два или три водопада для просмотра. Вполне вероятно, что к концу сезона мы дойдем до так называемого «седьмого» водопада, где сейчас обустраивается смотровая площадка. Он является самым красивым, но в то же время и самым труднодоступным, - сообщил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин.

В рамках совершенствования туристской инфраструктуры на Южном склоне курорта «Роза Хутор» в этом сезоне также начнется проектирование новой канатной дороги. Подъемник гондольного типа с десятиместными кабинками протяженностью 2000 метров станет 29-м на горном комплексе. Его запуск намечен на зимний сезон 2019-2020.

Ирина СИЗОВА