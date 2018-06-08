Краснодарские активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели рейд по дорогам Динского района

В региональное отделение Общероссийского народного фронта поступило сразу несколько жалоб от жителей станицы Динской Краснодарского края, которые сетовали на плохое качество дорог. На интерактивной карте люди нанесли проблемные участки, по этим точкам и выдвинулись фронтовики, пригласив с собой представителей СМИ.

Первая остановка - улица Кирова, где перекресток полностью был в ямах и выбоинах. Заявитель, встречая общественников, выразил надежду, что местные власти услышат, наконец, просьбы жителей улицы и наведут тут порядок. Местный житель также предоставил участникам рейда видео, где дорожники в спешном порядке засыпают ямы землей, а на вопрос «где же асфальт?» - предлагают за деньги его положить. Со слов подрядчика, который ремонтирует дороги в станице Динской, ремонт данного участка планируется на следующий год, а неровности дороги вызваны тем, что газовики проложили путепровод несколько лет назад, асфальт просел, образовались колеи и выбоины.

«Такие рейды мы проводим все чаще, потому как жалобы людей на «убитые дороги» только увеличиваются, многие уже знают об интерактивной карте ОНФ, где можно не только установить метку, но и подгрузить фото, видео, которое подтверждает факт проблемы. В этот раз к нашему рейду присоединились местные дорожники и представители администрации, которые пояснили, когда именно будут отремонтированы дороги для жителей», - рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Краснодарском крае Александр Балицкий.

Следующий пункт назначения - улица Октябрьская. Там пенсионеры пожаловались на плохо выполненный ямочный ремонт из-за чего им тяжело передвигаться, ведь тротуара по этой улице нет вообще, и приходится идти по дороге. В момент осмотра собралось около десяти человек, проживающих на данной улице, и все в один голос твердили, что такой «ремонт» - просто издевательство над пожилыми людьми, а мамочки с колясками вообще подвергают опасности жизни своих детей, потому как приходится выходить на середину дороги, чтобы объехать ямы с коляской. Спонтанный сход граждан впечатлил ответственных за это направление чиновников, и людям пообещали исправить ситуацию. В завершение мероприятия все выдвинулись на улицу Заводскую, на участке которой от дома №131 до дома №157 никогда не было асфальта, и местные жители хотели бы увидеть там нормальную дорогу. В связи с тем, что на данном участке отсутствуют социальные объекты и проживает малое количество людей, власти считают, что пока нецелесообразно тратить бюджетные деньги на асфальтирование, тем более, что гравийная дорога находится в удовлетворительном состоянии. Все подтвержденные в ходе рейда проблемы общественники взяли на контроль и будут добиваться их устранения.