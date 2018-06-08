Главный судебный пристав Краснодарского края наградил сотрудников

В преддверии государственного праздника Дня России в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю состоялось торжественное вручение ведомственных наград. Открыло мероприятие вступительное слово руководителя УФССП России по Краснодарскому краю – главного судебного пристава Краснодарского края А.В. Кумирова. Он обратился к съехавшимся со всей Кубани заслуженным работникам Службы с речью, в которой подчеркнул важность их работы для каждого гражданина в отдельности и страны в целом.

Далее начальник отдела государственной службы и кадров Управления О.Б. Стусь зачитала список награжденных ведомственными медалями. Каждому вызываемому сотруднику награда передавалась лично А.В. Кумировым.

Медали «Ветеран службы» получили 8 человек. Медалями «За службу» I, II и III степеней были награждены 63 человека. В числе награжденных – заместители руководителя УФССП России по Краснодарскому краю – заместители главного судебного пристава Краснодарского края С.А. Петлеванный и В.А. Дыбова, начальник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств И.А. Квашура и многие другие опытные сотрудники регионального ведомства, проработавшие в службе судебных приставов от 10 до 20 лет.

Как сказал главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров, награжденные ведомственными медалями работники подают отличный пример своим коллегам, недавно пришедшим в структуру. Каждый из награжденных за прошедшие годы своей безупречной работой сделал значительный вклад в развитие службы судебных приставов в целом.