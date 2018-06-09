В Крымском районе проводится проверка по факту безвестного исчезновения малолетнего мальчика

В правоохранительные органы Крымского района вечером 8 июня 2018 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летнего Никиты Покрышко. По данному факту следственным отделом по Крымскому району СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, мальчик приехал в станицу Неберджаевскую в лагерь «Патриот Кубани» вместе с тренером и группой ребят (кружок спортивного ориентирования) для участия в спортивных соревнованиях. 8 июня 2018 года около 18:00 участвуя в тренировочном забеге, имея при себе компас и карту, мальчик вместе с остальными участниками отправился в лес для забега вокруг лагеря по периметру 200 метров. Однако ребенок потерялся в лесу. До настоящего времени малолетний не вернулся и его место нахождения не установлено.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления. Проводится комплекс проверочных и оперативно-розыскных мероприятий. К поиску ребёнка подключены сотрудники МЧС, МВД, представители муниципальных органов власти, казаки, волонтёры, применяется необходимая специальная техника. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю