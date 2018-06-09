Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и волонтеров мальчик, пропавший в лесу на соревнованиях по спортивному ориентированию, обнаружен живым

В правоохранительные органы Крымского района вечером 8 июня 2018 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летнего Никиты Покрышко. По данному факту следственным отделом по Крымскому району СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, мальчик приехал в станицу Неберджаевскую в лагерь «Патриот Кубани» вместе с тренером и группой ребят (кружок спортивного ориентирования) для участия в спортивных соревнованиях. 8 июня 2018 года около 18:00 участвуя в тренировочном забеге, имея при себе компас и карту, мальчик вместе с остальными участниками отправился в лес для забега вокруг лагеря по периметру 200 метров и заблудился. К поискам ребенка было привлечено значительное количество сил и средств, применялась необходимая специальная техника. В поисковых мероприятиях принимали участие более 350 человек.

Сегодня мальчик был обнаружен. После получения соответствующего разрешения медиков с учетом состояния здоровья с мальчиком побеседуют следователи.

Следствие благодарит всех граждан, которые остались неравнодушными и приняли участие в поисках ребенка, благодаря чему его удалось спасти от гибели.

Чтобы предупредить повторение подобных случаев, следователи намерены выяснить причины и условия, способствовавшие исчезновению ребенка. В рамках проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасность участников при проведении соревнований.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю