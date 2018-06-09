Экологи - на пляж

Беречь чистоту Черного моря в Сочи научат… на пляже. Целая серия эколого-просветительских мероприятий для жителей и гостей курорта пройдет на пляже «Мориса Тореза». Инициатором необычной акции стала компания «Юниверсити Плаза», создавшая на приморской набережной комплекс зданий Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ).

- В этом году пляж «Мориса Тореза», который входит в зону нашей ответственности, был отмечен международным знаком «Голубой флаг». Это доказывает чистоту воды и безопасность отдыха на этой территории. Мы хорошо понимаем, что такое достояние нужно беречь, поэтому уделяем огромное внимание вопросам охраны окружающей среды. Например, в комплексе зданий РМОУ, как и на пляже, реализован раздельный сбор отходов, - отметила координатор проекта компании «Юниверсити Плаза» Елена Сакович.

Особое внимание – воспитанию подрастающего поколения. Для юных любителей природы и моря на пляже «Мориса Тореза» будут организованы акции, направленные на обучение раздельному сбору отходов, пройдет конкурс детского рисунка на тему охраны окружающей среды. Среди эколого-просветительских мероприятий также предусмотрены публичная демонстрация отбора проб морской воды, конкурс по созданию скульптур из вторичных материалов и другие. Стартует необычная «зеленая» акция на пляже «Мориса Тореза» уже 15 июня. Проходить мероприятия будут регулярно до конца купального сезона.

Ирина СИЗОВА