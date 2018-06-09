В гостях у юных правозащитников – казаки

У ребят из тематической смены ФССП России «Юный правозащитник» выдался исключительно насыщенный день. Да и как может быть иначе, если в гости в «Орлёнок» приехал Герой Российской Федерации.

Курирующий тематическую смену ФССП России помощник главного судебного пристава Краснодарского края Д.А. Арутюнян приготовил ребятам настоящий сюрприз. На Большой костровой поляне детского лагеря «Дозорный» юные «орлята» встретились с Героем Российской Федерации, подполковником авиации Сергеем Палагиным.

За плечами Сергея Вячеславовича участие в боевых действиях в целом ряде «горячих точек» на территории бывшего СССР. Осетино-ингушский конфликт 1993-го, Первая и Вторая чеченские войны, боевые действия в Дагестане в августе-сентябре 1999-года… Командир вертолётной эскадрильи, на счету которого более двух с половиной тысяч боевых вылетов, не раз спасал жизни людей на войне и в мирной жизни, как это было во время катастрофического наводнения на Северном Кавказе летом 2002-го.

Выйдя в отставку, Сергей Палагин продолжил службу Родине. Сегодня он помощник атамана Екатеринодарского районного казачьего общества, заместитель председателя Краснодарской краевой Ассоциации Героев, его силы и энергия уходят на патриотическое воспитание молодежи и защиту интересов ветеранских организаций.

В «Орлёнке» Сергей Вячеславович не впервой. Несколько лет назад он на правах почетного гостя посадил здесь дерево на Аллее Героев.

Герой России провел для юных правозащитников настоящий урок мужества. Чувствовалось, что общение с «молодёжью» для него – дело привычное. Это была не лекция, а настоящий увлекательный диалог, построенный в форме игры. Сергей Вячеславович показал ребятам, что он отлично разбирается не только в настоящих войнах, из которых вышел героем, но и в современных компьютерных стратегиях. Мальчишки и девчонки слушали его, стараясь не пропустить ни слова, и это неудивительно: большинство из них впервые в своей жизни встретились с настоящим войсковым казачьим старшиной. Активное участие в беседе приняли вожатые «Дозорного» и сопровождающая смену специалист Управления Елена Леонтьева. С неподдельным интересом Героя России слушали заместитель директора по вопросам правового обеспечения и безопасности Всероссийского детского центра «Орлёнок» Ю.А. Колевайко и начальник детского лагеря «Дозорный» С.А. Козлов.

Сергей Палагин задавал ребятам вопросы, охотно рассказывал про современную жизнь казаков и своё боевое прошлое. Как раз недавно в свет вышла книга его воспоминаний «Братишка из 487-го». Писал не только о себе, но и о тех, с кем довелось служить бок о бок. Название отражает саму суть героической жизни Сергея Вячеславовича. «Братишка» - его позывной из далеких 90-х на Кавказе. В критические минуты десантники просили прийти на помощь именно его «вертушку».

Эту книгу, разумеется, с собственным автографом, Сергей Палагин подарил начальнику детского лагеря «Дозорный» С.А. Козлову, которого все собравшиеся поздравили с днем рождения.

Встреча юных правозащитников с почетными гостями никак не могла закончиться. Каждый из ребят хотел задать свой вопрос Герою России. А потом все они стали просить автографы. Сергею Палагину пришлось расписаться не только в блокнотах и на листках бумаги, но и на майках и даже кепках с надписью «ФССП России».

Логичным продолжением стала выставка оружия Великой Отечественной войны, организованная Кубанскм казачьим войском. Казаки хуторского общества «имени атамана Бабыча» представили выставку, посвященную обороне Голубой линии. Перед юными «орлятами» выстроились столы с винтовками Мосина, пистолетом-пулеметом Шпагина (легендарным ППШ), гранатами и минами военных лет, касками, пулеметными ящиками и штыками, а также личными вещами солдат, обнаруженными в ходе многочисленных поисковых экспедиций по местам боёв. Все экспонаты найдены во время проведения поисковых работ «Центра патриотической молодежи» регионального отделения «Боевое братство» в течение нескольких последних лет в Крымском районе Краснодарского края. Этот экскурс в героическую историю своей страны произвёл неизгладимое впечатление на ребят. Тем более, что экспонаты показывали люди в казачьей форме – помощники войсковых атаманов Евгений Мартынов и Михаил Кульбашный, их помощник Сергей Верзилин. И, конечно, многое рассказал сам Сергей Палагин.

Завершая визит в «Орлёнок», помощник руководителя Управления Д.А. Арутюнян пожелал ребятам незабываемого отдыха под опекой начальника детского лагеря «Дозорный» Сергея Козлова и прекрасного коллектива из вожатых.

Следующим событием смены станут испытания на право ношения Зеленого берета – символа чести и мужества Федеральной службы судебных приставов.