Путь солдата домой: от Ивано-Франковска до станицы Родниковской

В Выставочном зале Боевой Славы прошла торжественная церемония по передаче останков советского воина родственникам для последующего перезахоронения на родине – в Курганинском районе Краснодарского края. Организаторами мероприятия выступили краснодарское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и Краснодарская краевая общественная военно-патриотическая поисковая организация «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск», руководитель которой – Виталий Фоменко – в начале текущего года был принят в состав Общественного совета Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

Торжественной церемонии предшествовала длительная и кропотливая работа, затронувшая целый ряд регионов России и не только. В 2016 году при проведении поисковых работ на местах боёв Великой Отечественной войны на горе Маковица, входящей в административные границы г. Яремче, Яремчанского района Ивано-Франковской области Украины были найдены фрагментированные останки, предметы экипировки советского солдата и медаль «За отвагу» № 501442. В результате архивной работы стало известно, что указанная награда была вручена красноармейцу Панченко Алексею Прокофьевичу, 1899 г.р., призванному Ленинским РВК Москвы в июле 1941 г. По документам ЦАМО РФ Панченко А.П., красноармеец-стрелок 310-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии числился погибшим 12 августа 1944 года. Также выяснилось, что красноармеец Панченко А.П. награждён орденом «Славы 3-й степени» и еще одной медалью «За отвагу».

Впоследствии в рамках реализации проекта «Дорога домой» Военно-исторического центра Северо-западного Федерального округа останки Алексея Панченко были переданы в Москву, где была продолжена архивная работа. При достижении первых результатов, которые указывали на то, что Алексей Панченко родился в станице Родниковской Курганинского района Краснодарского края, региональное отделение общероссийского движения «Поисковое движение России» провело работу по поиску родственников красноармейца. В мае этого года были найдены родственники павшего воина, проживающие в ст. Родниковской и Санкт-Петербурге. Внуки героя изъявили желание захоронить воина на малой родине. Останки, а также медаль «За отвагу» были переданы родственникам советского солдата. В торжественной церемонии принимали участие представители поискового отряда «Долг» Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

Алексей Прокофьевич Панченко будет захоронен в станице Родниковской в День Памяти и скорби – 22 июня 2018 года.