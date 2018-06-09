Что разрешено и запрещено кредиторам

Кубанские приставы информируют граждан о том, какие действия кредиторов и лиц, действующих от их имени, по возврату просроченной задолженности законны, а какие – запрещены. Указанные лица имеют право контактировать с должником посредством личных встреч, телефонных переговоров, sms-уведомлений, электронной и почтовой переписки.

Действуют следующие ограничения при взаимодействии с должником:

любые контакты с должником запрещены с 22 до 8 часов в рабочие, и с 20 до 9 часов по местному времени в выходные и праздничные дни;

личные встречи могут осуществляться не чаще 1 раза в неделю;

телефонные звонки допускаются не более 1 раза в сутки, не более 2 раз в неделю и 8 раз в месяц;

телеграфные, текстовые или голосовые сообщения для должника разрешено направлять не более 2 раз в сутки, 4 раз в неделю и 16 в месяц.

Кредиторам и лицам, действующим от их имени, при взаимодействии с должником запрещены угрозы причинения вреда здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества. Также не допускается оказывать психологическое давление на должника и иных лиц, использовать выражения и совершать иные действия, унижающие честь и достоинство должника и иных лиц. Помимо этого, не допускается вводить должника и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства.

Все вышеперечисленные правила действуют в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В случае нарушений со стороны кредиторов и представляющих их лиц граждане могут обращаться в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Краснодарскому краю, расположенный по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 141, каб. 231/232; по электронной почте mail @r23.fssprus.ruили по телефону консультационного центра (861) 262-74-14.

Напоминаем, что сведения о реестровых коллекторах, которые прошли определенную процедуру проверки на соответствие требованиям Закона, расположены на сайте ФССП России в разделе «Сервисы» http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/.

Также акцентируем внимание граждан на том, что закон не освобождает заемщиков (должников) от исполнения обязательств, поэтому сами по себе требования кредиторов и лиц, действующих от их имени, предъявленные в рамках закона, правомерны и не могут рассматриваться как нарушение прав.