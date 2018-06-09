Ремонт в учреждениях здравоохранения Горячего Ключа стартовал с конца мая

В детской поликлинике открылся кабинет УЗИ, а в центральной городской больнице обновится отделение скорой помощи. В детской поликлинике ремонтные работы завершились уже к началу июня. Здесь ко Дню защиты детей на 1 этаже открылся кабинет УЗИ. Раньше маленькие пациенты проходили обследование вместе со взрослыми. Теперь для ультразвукового исследования детей, в том числе, новорожденных, выделено отдельное помещение. Наряду с этим, в поликлинике был проведен ремонт: напольную плитку заменили в детском отделении на 1 этаже и в женской консультации на 5-м.

Обновления есть и в Центральной городской больнице. Недавно здесь заменили потолки в коридорах 1 этажа в лаборатории и роддоме. А сейчас приступили к ремонту в отделении скорой помощи. В ближайшее время в помещении заменят инженерные коммуникации, обновят полы, потолок и стены.

Ремонтные работы в учреждениях здравоохранения Горячего Ключа проводятся регулярно. Часть из них выполняется собственными силами. Так в прошлом году в ЦГБ привели в порядок кабинеты ФГДС, физиотерапии и лабораторию.