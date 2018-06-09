В ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю изготовят кровати для студенческого общежития

ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю заключила договор с Краснодарским монтажным техникумом на поставку 90 кроватей для студенческого общежития. Общая сумма контракта - почти полмиллиона рублей.

Договор на поставку кроватей заключен благодаря поддержке администрации Краснодарского края, включившей производства учреждений уголовно-исполнительной системы в список поставщиков для бюджетных и унитарных предприятий.

Ранее в ИК-9 кровати на металлическом каркасе изготавливались только для нужд самих пенитенциарных учреждений, поэтому к выполнению заказа образовательного учреждения здесь отнесутся с особым вниманием. По желанию заказчика уже переработан дизайн и внесены изменения в элементы типовой конструкции изделия.

Возможность приобретения товаров и услуг бюджетными учреждениями у предприятий учреждений УИС без торгов закреплена на краевом законодательном уровне по инициативе руководства регионального УФСИН. Такая форма поддержки производства в местах лишения свободы способствует повышению уровня трудовой занятости осужденных, что необходимо для их успешной ресоциализации и дальнейшей адаптации на свободе.