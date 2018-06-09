«Краснодар Водоканал» устранит повреждение на улице Костылева

В ночь с 8 на 9 июня специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполнят работы по устранению повреждения на трубопроводе диаметром 400 мм на улице Костылева.

В связи с прохождением водопровода под проезжей частью и необходимостью ограничения движения транспорта на данном участке, начало работ запланировано в ночное время. Чтобы не создавать помехи для автомобильного транспорта в дневное время, движение по улице Костылева от ул. Горького до ул. Чапаева с 23.00 ч. до 05.00 ч будет ограничено.

«Для оперативного проведения мероприятий на месте будет работать 2 бригады аварийно-восстановительных работ и вся необходимая спецтехника: илосос, самосвал, аварийный автомобиль, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - В целях удобства абонентов работы будут проведены без отключения от водоснабжения».

После завершения работ в течение трех суток будут произведены мероприятия по благоустройству территории.