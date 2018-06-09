В Геленджик не пустили 70 тонн зараженных абрикосов

В морском порту Геленджика при досмотре груза из Турции выявили зараженные мухами четыре партии абрикосов общим весом в 70 тонн. Об этом в субботу сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

— Наши специалисты обнаружили в плодах карантинные для России объекты. Это средиземноморская плодовая муха и западный цветочный трипс, — рассказали в ведомстве.

Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория своим заключением подтвердила опасения инспекторов. Груз не пропустили на территорию РФ.