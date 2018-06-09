Из краснодарского аэропорта вылетел самолет рейса Москва — Тель-Авив

Самолет Airbus А320 — рейс «Аэрофлота» № 0500 из Москвы в Тель-Авив — экстренно посадили в Краснодаре около 03:20. По словам представителей «Аэрофлота», после посадки проводились работы по подготовке самолета к вылету, далее вылет отложили из-за закрытия аэропорта Краснодара на проведение регламентных работ.

Пассажиров перевезли в стерильную зону, где им предоставили питание и обслуживание. Багаж с борта не снимали, повторную регистрацию на рейс пассажиры не проходили, подчеркнули в компании.

До 10:30 аэропорт Краснодара был закрыт, сейчас рейс продолжил свое следование.