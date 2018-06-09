Синоптики рассказали о погоде на большие июньские выходные в Краснодарском крае

В Краснодарском крае 10, 11 и 12 мая ожидается безоблачная погода. Дожди прогнозируются лишь в предгорных и горных районах. Ветер северо-западного направления с порывами до 4−9 м/с. Температура воздуха ночью 11−16°С, по востоку края местами 9−14°С, днем 23−28°С, местами воздух прогреется до 30 °C, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

Туристов, решивших провести большие выходные на Черноморском побережье, ждут хорошие новости — в воскресенье, понедельник и вторник в этом районе ожидается солнечна погода с температурой воздуха до 24−29°С. Ветер северо-восточного направления, порывы могут усилится до 17 м/с.

В Краснодаре 10 и 11 июня будет без осадков, в День России в краевой столице ожидается малооблачность. Днем температура воздуха прогреется до +26 °С, ночью отметки термометров опустятся до +19°С.