Лавров прокомментировал итоги встречи глав МИД стран «нормандской четверки»

Безусловно, мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса, но я считаю, что эта встреча была очень полезной.

Сергей Лавров

глава МИД РФ

При этом у России, по словам Лаврова, есть вопросы к тому, как Киев относится к выполнению минских соглашений.

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Лавров отметил, что участники совещания «в очередной раз посмотрели на всю ситуацию и в сфере безопасности, и в сфере политических реформ, в сфере экономики, гуманитарных проблем». «И наши хозяева, наши германские коллеги огласят то понимание, которое у них вырисовалось по итогам наших переговоров», — подчеркнул министр.

По его словам, стороны также обсудили освобождение заключенных. Омбудсмены России и Украины составят дорожную карту по урегулированию этого вопроса.

«Мы подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделение внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц. Это была тема, которую обсуждали президенты Путин и Порошенко, когда президент Украины позвонил президенту России в период пребывания Владимира Владимировича Путина в Китае», — отметил Лавров.