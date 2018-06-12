США ввели новые санкции против российских компаний

Минфин США ввел санкции в отношении еще трех российских компаний. Соответствующий документ в понедельник, 11 июня, размещен на сайте ведомства.

В санкционный список попали петербургские компании Digital Security и «Дайвтехносервис», а также ФГУП «НИИ «Квант».

Кроме того, в него внесли две связанные с Digital Security структуры, базирующиеся за рубежом, — Embedi, которая работает в Израиле, и Erpscan, представительства которой находятся в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве. Отмечается, что все они включены в список Минфина США, куда входят подозреваемые или обвиняемые Вашингтоном в совершении кибератак, и якобы связаны с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

Помимо компаний, под санкции попали и физические лица из России — Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун из «Дайвтехносервиса».