Председатель ЖСК похитила более 40 млн рублей

Женщина обманула более 80 членов кооператива при строительстве многоквартирного жилого дома в Кропоткине.

В результате принятых прокуратурой Кавказского района мер следственный отдел полиции возбудил уголовное дело в отношении председателя жилищно-строительного кооператива «Единство».

Предварительная проверка показала, что более 80 членов ЖСК делали паевые взносы на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного в Кропоткине в микрорайоне 1. Председатель ЖСК похитила из паевого фонда более 40 млн рублей и потратила их, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Кропоткинский городской суд поместил женщину под домашний арест. Ход расследования, установление всех пострадавших и причиненного ущерба, а также восстановление нарушенных прав граждан находится на особом контроле прокуратуры района.