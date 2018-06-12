Кондратьев предложил вернуть МЧС право согласовывать проекты зданий

Кондратьев пояснил, что край сейчас один из самых привлекательных регионов страны для проживания и отдыха. На Кубани активно возводят торговые центры. Их пожарной безопасности нужно уделять особое внимание. Глава края отметил, что необходимо наладить систему, позволяющую не просто оперативно ликвидировать последствия ЧС в местах массового пребывания людей, а предупреждать их.

«Проверки, которые мы проводили в торговых центрах, выявили ряд нарушений в самой конструкции зданий. Их уже сложно исправить, потому что они были изначально в проекте. Считаю, что нужно вернуться к нормативным актам, позволяющим МЧС согласовывать объекты массового пребывания людей еще на стадии проекта», — сказал Кондратьев.

По его словам, нередко при строительстве применяют дешевые материалы, что сказывается на безопасности конструкций.

Зиничев поддержал инициативу губернатора. Он заявил, что готов работать на федеральном уровне над реализацией этой идеи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.