До конца июня департамент транспорта и дорожного хозяйства города внесет изменения в организацию движения столицы Кубани.

«Для того, чтобы водители не смогли останавливаться на перекрестках и создавать тем самым препятствия другим автомобилям, двигающимся в поперечном направлении, в организацию дорожного движения города Краснодара будут внесены изменения — на нескольких перекрестках появится новая “вафельная” разметка», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

«Вафельную» разметку введут на пересечении улиц: Красной и Северной, Красной и Гаврилова, Красной и Одесской, Красной и Кузнечной, Северной и Садовой, Северной и Леваневского, Уральской и Симферопольской, Старокубанской и переулка Кирпичного. Также установят дорожные знаки стоп-линия и систему фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.