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На Кубани на ведущих к морю дорогах сняли ограничения движения‍

Вторник, 12 июня 2018 01:52
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На всех дорогах Краснодарского края, ведущих к Черноморскому побережью нет никаких ограничений движения автотранспорта.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье", штатный режим движения осуществляется на трассах: А-146 Краснодар – Верхнебаканский (Анапа, Новороссийск, Кабардинка, Геленджик), А-147 Джубга – Сочи (курорты Туапсинского района, Сочи, Красная Поляна), А-149 Адлер –Красная, А-290 Новороссийск – Керчь (Новороссийск, Анапа, Утриш, курорты Темрюкского района, курорты Крыма.

В то же время, на некоторых участках, в случае крайней необходимости, могут вводиться некоторые ограничения в виде организации реверсивного режима. Но они будут функционировать исключительно в ночное время (с 22.00 до 6.00). При этом протяжённость таких участков будет сокращена до минимума.

Как заявили в ведомстве, такой режим работы вводится не только в преддверии чемпионата мира по футболу, но и на все время высокого курортного сезона – до сентября текущего года.

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