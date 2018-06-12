В Сочи камеры наблюдения начали распознавать лица

«В Краснодаре и Сочи в полном объеме организована работа системы “112”. На объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового пребывания болельщиков дополнительно установлено 100 комплексов биометрического контроля», — приводит ТАСС слова пресс-службы краевого ГУ МЧС России.

Как сообщил ТАСС заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда, в Сочи сформирована система «Безопасный город» — единый центр управления, куда стекается информация со всего города, в том числе данные с камер наблюдения.

«Программа “Безопасный город” эффективна, потому что в круглосуточном режиме в пункт управления приходит информация от камер. В том числе информация от периметра безопасности стадиона, предыгровых площадок, мест высадки и посадки зрителей, которые будут прибывать на стадион и уезжать со стадиона», — пояснил чиновник журналистам ТАСС.

Отметим также, что за пожарной безопасностью в городах будут следить более 2 000 сотрудников МЧС, около 200 единиц техники, в том числе самолет и вертолет.