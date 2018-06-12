Россельхозбанк поддерживает дорожно-строительную отрасль

Краснодарский филиал РСХБ принял участие в IV международном форуме «Инновации в дорожном строительстве», который состоялся в Сочи и привлек более 300 участников – крупных организаций и представителей МСБ – для обсуждения развития дорожной отрасли, в том числе и с точки зрения внедрения инноваций.

Заместитель директора Краснодарского филиала Россельхозбанка Екатерина Кучерова презентовала линейку кредитных и депозитных продуктов для малого и среднего бизнеса, рассказала о партнерских и государственных программах, которые доступны в филиале. Большой интерес вызвала совместная программа РСХБ и ПАО «Камаз», в рамках которой можно приобрести технику со значительной скидкой.

Состоялся диалог с представителями АО «Корпорации «МСП», совместно с которой банк участвует в создании и развитии национальной гарантийной системы. В настоящее время РСХБ вместо материального залога принимает гарантии Корпорации объемом до 70-75%.

Россельхозбанк активно участвует в реализации государственных программ стимулирования кредитования субъектов МСБ всех отраслей деятельности. В первом квартале 2018 года Банк направил предприятиям этого сектора свыше 56 млрд рублей, в том числе более 15 млрд рублей – на инвестиционные цели.